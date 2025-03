La familia de Gene Hackman rompió el silencio tras su repentino fallecimiento: "No queremos..."

El mundo del cine aún intenta asimilar la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. La noticia generó un gran impacto, no solo por la trayectoria del actor, sino también por las incógnitas que rodean el caso. En medio de múltiples especulaciones, sus familiares decidieron hablar al respecto.

Mientras se esperan los resultados de las pericias forenses, las versiones sobre lo ocurrido son diversas. En ese contexto, el sobrino de Hackman, Tim, compartió su postura y explicó por qué la familia prefiere mantener la calma antes de sacar conclusiones.

"No queremos especular": la familia de Gene Hackman espera respuestas

Luego de que se difundieran diversas teorías sobre la causa del fallecimiento del actor y su esposa, Tim Hackman habló con Us Weekly y fue contundente: “Estamos esperando los resultados toxicológicos. Eso nos dirá todo. Es difícil teorizar. Hay muchas teorías al respecto y no quiero especular. Es fácil especular con teorías negativas”. También enfatizó que no desean apresurarse con suposiciones sin fundamentos.

La familia de Gene Hackman prefiere esperar los análisis para conocer la verdad. Foto: captura de pantalla Inside Edition.

El hallazgo de los cuerpos dentro de su residencia encendió las alarmas. La policía del condado de Santa Fe, a cargo de la investigación, calificó el caso como "sospechoso" tras encontrar algunas irregularidades en la escena. Entre los detalles que llamaron la atención de las autoridades se mencionaron pastillas esparcidas junto al cuerpo de Arakawa y un perro fallecido en un armario del baño. Sin embargo, hasta el momento no hay certezas sobre lo sucedido.

Detalles del caso de Gene Hackman que se conocen hasta ahora

La Oficina del Sheriff descartó que el monóxido de carbono haya sido la causa de muerte, pese a que en un principio se barajó esa posibilidad. Además, informaron que aún no se determinó quién falleció primero y que el expediente sigue abierto.

En paralelo, la familia de Hackman mantiene la esperanza de obtener respuestas a través de los análisis forenses. Tim explicó que hasta no conocer los resultados, prefieren mantener una actitud prudente. "La familia quiere mantener una actitud positiva por ahora y cuando sepamos la verdad abordaremos el problema", afirmó.

Mientras tanto, los admiradores del actor lo recordaron con emotivos mensajes en redes sociales y en eventos especiales. Durante la última entrega de los Premios Oscar, Gene Hackman fue homenajeado en el segmento In Memoriam, donde Morgan Freeman le dedicó unas sentidas palabras.

Ninguna certeza sobre las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa. Foto: archivo.

"Gene siempre decía: 'No pienso en el legado. Solo espero que la gente me recuerde como alguien que intentó hacer un buen trabajo'. Creo que hablamos por todos nosotros cuando digo: 'Gene, serás recordado por eso y por mucho más'", expresó el actor.

A medida que avancen las investigaciones, sus familiares y seguidores esperan esclarecer lo ocurrido. Por ahora, el recuerdo de Hackman sigue vivo en la memoria del cine y en quienes compartieron momentos con él.