La macabra hipótesis sobre Gene Hackman y su esposa y su repentina muerte que reveló un exagente del FBI

Seguramente hay pocas personas vinculadas a Hollywood que no estén al tanto de la muerte de Gene Hackman, homenajeado en los premios Oscar, la cual sigue investigándose después de varios días de consumado el hecho. En ese contexto, los investigadores no descartan absolutamente nada con el fin de tener una respuesta certera a cerca del motivo del deceso del actor y de su esposa, Betsy Arakawa.

Tras la recolección de pruebas inicial, el equipo forense y policial que interviene en el caso propuso una primera teoría que indica que la pareja sufrió una intoxicación causada por una fuga de monóxido de carbono, que fue descartada. Sin embargo, un exagente del FBI propuso una macabra hipótesis sobre este inesperado suceso.

¿Cuál es la macabra hipótesis respecto a la muerte de Gene Hackman y su esposa?

Bill Daly trabajó durante mucho tiempo como agente del FBI, y en diálogo con Fox News dio a conocer lo que sería una nueva y macabra hipótesis respecto a la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa.

Un exagente del FBI compartió una escalofriante teoría sobre la misteriosa muerte de Gene Hackman y su esposa. Foto: captura de pantalla Fox News.

En dicho medio trascendieron las palabras de este hombre, quien sembró dudas sobre el caso: "Toxicología: ¿Podría haber habido otro tipo de envenenamiento, posiblemente alimentos? Revisarán la basura, el refrigerador... son cosas que la policía puede hacer mientras reúne pruebas", dijo Daly.

Por el momento no hay una respuesta oficial a esta versión, y de hecho el cuerpo policial de Santa Fe, lugar en donde residía el prestigioso actor junto a su esposa, creen que no hay indicios de que haya más personas involucradas en el caso o de que se haya tratado de un doble homicidio. No obstante, los forenses analizarán todo hasta llegar a una conclusión firme.

¿Qué se encontró en la casa de Gene Hackman?

Durante el allanamiento inicial, la policía encontró varios objetos en la casa de Gene Hackman y Betsy Arakawa, sitio en donde fueron hallados sus cuerpos. Además de un frasco de medicamentos de color anaranjado que yacía junto a los restos de la mujer, también hallaron dos teléfonos celulares y una agenda del 2025, de los cuales no se sabe nada por el momento.

El hogar del artista es hoy un punto fundamental, ya que representa una parte importante de la herencia de Hackman, la cual involucrará a varios familiares suyos en lo inmediato. Por esa razón, el hermetismo y la calma prevalecen al tiempo que las teorías conspirativas se mezclan con los datos oficiales revelados por los investigadores. Por el momento, solamente resta esperar para tener certezas.