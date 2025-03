El descargo de Galia Moldavsky, la hermana de Eial Moldavsky, tras defenestrar a Lali Espósito: "Jamás la critiqué"

En medio del revuelo por los dichos de Eial Moldavsky sobre la supuesta noche que pasó junto a Lali Espósito apareció un nuevo material que agrega más nafta al fuego. Se trata de un video de Galia Moldavsky, hermana del integrante de Sería increíble (Olga), que retomó el escándalo que involucra a la famosa cantante.

Tras el desgraciado episodio que se vivió el lunes en Olga, cuando Eial Moldavsky ventiló detalles de su supuesto affaire con Lali Espósito sin mencionar a la cantante de Fanático, en las redes se filtró un video de la hermana del influencer. En esas imágenes se ve a Galia Moldavsky opinando sobre la vida afectiva de la artista, algo que no cayó para nada bien entre los fans de Lali.

Llueven críticas contra Galia Moldavsky por un video en el que opina sobre Lali Espósito. Fuente: Instagram @galiamoldavsky.

¿Qué dijo Galia Moldavsky sobre Lali Espósito?

El video de Galia Moldavsky que circula en redes sociales deja muy mal parada a la columnista de Blender. En esas imágenes se ve la hermana de Eial Moldavsky opinando sobre la ex Casi Ángeles. "Lali es una piba a la que no le están yendo a la casa todos los días a ver qué está haciendo, no la están siguiendo... Ella se cul... a media Argentina", dijo.

Los dichos de Galia Moldavsky sobre Lali Espósito tuvieron lugar durante una emisión del programa Escucho ofertas, en el canal de streaming Blender. Además de la hermana de Eial, en la mesa estaban Guille Aquino, el conductor, y Juana Groisman, otra de las columnistas.

"Acá muchos de nosotros sabemos de gente, esto, lo otro... No es que la estuvieron siguiendo minuto a minuto (a Lali) aunque se sabe, como que le tienen cierto respeto", agregó Galia.

El lunes, Eial Moldavsky contó una anécdota sobre su fugaz romance con una "actriz clase A", de quien no reveló el nombre. En esa historia, el creador de Filosofía en un minuto aporta detalles sobre el encuentro sexual con la misteriosa mujer. Por los detalles que incluye en la historia es fácil suponer que podría estar hablando de Lali Espósito, con quien años atrás se lo vinculó a pesar de que ninguno de los dos confirmó ese supuesto touch and go.

Lali se vio afectada por los dichos de los Moldavsky. Foto: archivo.

El descargo de Galia Moldavsky tras el video en el que habla de Lali Espósito

Unas horas después de que el video se viralizara, Galia Moldavsky salió a aclarar los tantos. La columnista de Blender se expresó a través de su cuenta de X. Dijo que esas imágenes corresponden a un programa del año pasado. Así, remarcó que sus dichos sobre Lali no forman parte de un intento de defensa hacia su hermano.

"El recorte mío que está girando es de un programa viejo en donde estábamos hablando de famosos que ventilan su vida privada y famosos que no y yo la di como un ejemplo de los que no", inició su descargo la hermana de Eial Moldavsky. Galia Moldavsky salió a aclarar la polémica por el video en el que habla de Lali Espósito. Fuente: X @galiamoldavsky.

"Estaba literalmente reivindicándola. Entiendo que recortado en este contexto suena peor de lo que fue, que fue un ejemplo al pasar, pero jamás la critiqué a ella por su sexualidad. De hecho, la libertad con la que habla del tema es uno de los motivos por los que la admiro", expresó la columnista de Blender.

Luego de esta aclaración, Galia Moldavsky fue respaldada en X por varios de sus seguidores. El recorte del video le jugó una mala pasada. En las imágenes se aprecia que tanto ella como Juana Groisman están vestidas con buzos, un claro indicio de que el fragmento no corresponde a la actualidad de este sofocante inicio de marzo. Lali ahora está en pareja con Pedro Rosemblat. Foto: archivo.

El hijo mayor del comediante Roberto Moldavsky recibió un repudio feroz en redes sociales y en los medios de comunicación. De hecho, hasta Eduardo Feinmann destrozó a Eial Moldavsky.

El joven influencer tuvo que salir a pedir disculpas por no haber aclarado que la mujer a la que hacía referencia a la novia de Pedro Rosemblat. En su descargo reveló que se trató de una historia inventada "para llenar el aire" del programa. Más allá del pedido de disculpas, al día siguiente se conoció la medida de Lali Espósito contra Eial Moldavsky.