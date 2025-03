Yanina Latorre reveló el secreto que Wanda Nara sabe de Elba Marcovecchio y estalló la polémica

La guerra entre Wanda Nara y Elba Marcovecchio sigue sumando capítulos, en las últimas horas la abogada salió a defenderse de los dichos de la conductora. Lo hizo en el programa de Mariana Fabbiani y horas más tarde estuvo presente en el programa de Yanina Latorre.

Wanda en el posteo que compartió en sus redes sociales y que luego borró decía tenía un secreto de la abogada que no quería revelar por el momento. De esto hablaron en "Sálvese Quien Pueda" y la abogada fue contundente luego de escuchar a Yanina contar el supuesto dato que tendría en su poder la conductora de Telefe.

"Al señor Ángel de Brito le pregunté si te lo podía decir al aire", comenzó Yanina revelando esto a los televidentes y también a la propia Elba. Luego, agregó: "A Ángel le llegó que a Wanda la habría llamado alguien del entorno familiar de Lanata que se ve que no te quiere".

Yanina Latorre reveló el secreto que Wanda Nara sabe de Elba Marcovecchio:

"Le habría contado cosas parecidas de las que Wanda acusa a Mauro, entre otras cosas que vos le cortaste la prepaga a su exmujer (de Lanata) y que te habrías mandado un par de tramoyas con la escritura de alguna de las propiedades o cosas de la herencia de Lanata".

Posteriormente, Elba Marcovecchio expresó: "Estamos logrando tener paz familiar y me cuesta creer que alguien la haya llamado a Wanda". Respecto a lo de la obra social, la abogada contó que no es titular de la prepaga y aseguró que "no tengo ninguna chance de cortarla".