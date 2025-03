Luciana Salazar hizo una lapidaria publicación para hundir a Martín Redrado

En medio del escándalo mediático y judicial que Luciana Salazar viene sosteniendo, con fuerte insistencia para reclamarle a Martín Redrado lo que ella considera justo por la manutención de su hija Matilda, este lunes volvió a la carga usando su cuenta de Instagram para liquidar a su expareja con una serie de contundentes mensajes.

"Realmente creo que Matilda va a recuperar sus derechos, porque es una lucha verdadera. Pero de lo que nunca vas a poder liberarte es de la justicia divina. Esa te va a torturar y acompañar toda la vida", iniciaba el fuerte descargo de Luciana Salazar en redes sociales para despacharse contra el expresidente del Banco Central.

La modelo no dudó en apuntar contra Redrado una vez más. Foto: Instagram @salazarluli

"La estafa emocional y económica que le hacés a una niña desde sus 3 años, más los días de oscuridad e injusticia que tuvo que vivir su madre (que pocos lo saben), todo eso lo vas a llevar en tu alma hasta el día de tu muerte. Pero de este lado hay una mamá fuerte que nunca se va a dejar vencer", expresó en la segunda parte de la primer historia de Instagram que utilizó la modelo para exponer a Martín Redrado.

Luciana Salazar continúa reclamando la cuota alimentaria de su hija, pero su ex no reconoce su responsabilidad. Foto: Instagram @salazarluli

En la siguiente historia, Salazar no dejó pasar la oportunidad de referirse categóricamente a Redrado, dejando en claro una vez más, su posición férrea en la contienda. "Porque el psicópata narcisista busca destruirte emocionalmente, busca verte vulnerable para poder seguir manipulándote de alguna forma. Eso nunca lo ibas a lograr conmigo, nunca voy a dejar que me veas destruida. Así me tenga que bancar todo tipo de difamación o violencia de tu parte. Ojalá que esta fuerza la puedan tener también muchas mujeres que somos víctimas de esta clase de personas", agregó la influencer.

Luciana Salazar se mostró empática con otras mujeres que sufren su misma situación familiar. Foto: Instagram @salazarluli

En la última de las polémicas publicaciones que Luciana Salazar utilizó en contra de su ex, envió un mensaje empatizando con mujeres que estén atravesando lo mismo que ella, sentenciando: "A todas las madres que están pasando por la misma situación de defender los derechos de sus hijos, que son muchísimas, que nada ni nadie las amedrente para seguir adelante, no hacer caso a esos comentarios misóginos que muchas veces vienen de las mismas mujeres. Tengan fuerza y valor que luchar por eso también es por nuestros hijos y el reclamo es totalmente legítimo", concluyó sin más la madre de Matilda.