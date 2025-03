Karla Sofía Gascón es protagonista de un nuevo escándalo por publicar un polémico mensaje sobre la tragedia de Los Andes

Karla Sofía Gascón se encuentra de nuevo en el centro de la polémica. La protagonista de Emilia Pérez fue noticia hace algunas semanas luego de que salieran a la luz tweets antiguos ofensivos de la actriz.

Ahora, la artista quedó envuelta en un escándalo por un repudiable comentario que hizo acerca de la tragedia de los Andes, el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrido el 13 de octubre de 1972. Sofía Gascón publicó en sus historias de Instagram (@Karsiagascon) un video con un mensaje que dio de qué hablar.

La polémica historia que compartió la actriz en Instagram.

"Hoy me siento como en La Sociedad de la Nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta", escribió la actriz junto al clip.

El comentario de Karla coincide con un momento muy difícil. Y es que el pasado sábado 29 de marzo se conoció que falleció Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo.

Más tarde, Karla publicó un mensaje diferente. Créditos: captura de pantalla Instagram Karsiagascon.

No obstante, más tarde, Karla eliminó aquella historia y la subió de nuevo, esta vez con un nuevo mensaje: "Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquiando sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma, pero sobretodo de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Podréis inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la LUZ que os deslumbra".