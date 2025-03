Flor Vigna se hizo un radical cambio de look y quedó irreconocible

La bailarina, conocida por su estilo osado y su capacidad de reinventarse, volvió a sorprender a todos con una decisión que, como siempre, refleja su personalidad arriesgada. Esta vez no se trata de un proyecto artístico, sino de un cambio radical que Flor Vigna se hizo en su cabello y que provocó un gran impacto entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Flor compartió con sus fanáticos todo el proceso de su transformación, la cual incluyó un corte Bob, muy por encima de los hombros, y un maquillaje de alto contraste. En el vídeo, la cantante aparece acompañada de su estilista de confianza, Christian Rey, quien fue el encargado de confeccionar su nueva imagen.

El radical cambio de look de Flor Vigna

La actriz mostró con orgullo su renovado look que dejó a más de uno impresionado. Este corte bob, que resalta por su frescura y modernidad, no es el único cambio, ya que también decidió acompañarlo con un maquillaje muy audaz. Los ojos delineados con un cat eye en negro, un labial fucsia mate y un rubor rosado en las mejillas le dieron un toque vibrante a su apariencia.

Para completar, Vigna optó por un atuendo negro con cortes estratégicos y adornos metálicos. En su publicación, compartió su entusiasmo por el cambio, dejando un mensaje motivador para sus seguidores: "Amo cambiar, es parte de mi personalidad. No me juzguen, esta bolu… solo quiere vivir la vida al máximo. A veces toca cambiar de laburo, de casa, de vínculos y aunque el más superficial es el pelo, hay algo en ese juego que me renueva por completo".

Sus palabras fueron recibidas con una lluvia de comentarios positivos, que elogian no solo su audacia al probar un estilo diferente, sino también su comentario inspirador. Además, Flor confesó que su deseo es motivar a otros a dar un paso hacia lo desconocido y explorar distintos caminos, "Mi sueño es inspirar a una comunidad, por más pequeña que sea, a animarse. Así que les voy a ir compartiendo muchas cositas nuevas, pues ¡este año acepté muchos desafíos! Me dan mucho miedo, pero me estoy preparando con toda para estar a la altura".

Flor Vigna sorprende con nuevos desafíos en su carrera

Flor Vigna arriesga tanto con su imagen como con su carrera, y este 2025 se presenta como un año lleno de proyectos para ella. Recientemente, lanzó un adelanto de su última canción, que ya recibió críticas:"La roba maridos", en la que transmite sus emociones de manera clara y directa, haciendo referencia a vivencias personales que involucran a figuras del entretenimiento como Griselda Siciliani.

A pesar de las dificultades del pasado, la cantante se mantiene enfocada en avanzar y seguir creando música que conecta con sus fans. "Creo que nadie es dueño de nadie y el amor comienza y termina cuando tiene que ser. El inicio de un nuevo y mejor capítulo depende de cada uno", afirmó.

Esta constante evolución en su vida es lo que mantiene a Flor Vigna en boca de todos. Cada paso que da parece estar destinado a romper las barreras de su carrera y, por supuesto, de su identidad.