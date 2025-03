Flor Vigna tiene un nuevo corte y color de pelo y es polémico en las redes

Desde que arrancó en los medios, Flor Vigna se reinventó una y otra vez, ya sea bailando, actuando, cantando o lanzándose de lleno a nuevos desafíos. Y esta vez, decidió hacerse un cambio de look extremo. En un video que compartió en sus redes, mostró el proceso desde la peluquería y contó con total sinceridad lo que significa para ella animarse a algo diferente.

“Cambio de look extremo. Bueno, tampoco tanto...”, arranca diciendo Flor en el clip que subió a Instagram. Se muestra en la peluquería, tijeras en mano, imitando los movimientos del estilista que está a punto de cortar su larga melena. Pero lejos de hacer un drama, lo vive con emoción. “La posta es que a mí me gusta cambiar. No por crisis, no por traumas, sino porque me gusta vivir la vida y hacer lo que se me canta el traste sin molestar a nadie. Así que me animé al corte de pelo más corto que hice en toda mi vida”. Y con esa declaración, se despidió de su cabellera larga, que fue cayendo en mechones.

Cuando finalmente se vio en el espejo con su nuevo corte, Flor no pudo ocultar su felicidad. Con una sonrisa, muestra el resultado y suma otra reflexión que le sale del alma: “Y bueno, mi gente, así quedó. A mí me encanta. Y sobre todo porque me animé. Para mí la vida se trata de eso, de animarte a hacer lo que te hace feliz sin romperle las pelotas a nadie. Así sea cambiar ocho veces de pelo, animarte a un nuevo vínculo, a cambiar de trabajo, lo que quieras, porque la vida es una sola. Así que anímate a todo”.

Pero el mensaje de Flor no quedó ahí. En la descripción del video, explicó un poco más sobre lo que significa para ella esta decisión. “Amo cambiar, es parte de mi personalidad. No me juzguen, esta boluda solo quiere vivir la vida al máximo. A veces, toca cambiar de laburo, de casa, de vínculos, y aunque el más superficial es el pelo, hay algo en ese juego que me renueva por completo. Mi sueño es inspirar a una comunidad, por más pequeña que sea, a animarse”, escribió.

Flor Vigna se animó al cambio radical.

Cabe recordar que este no es el primer cambio de look radical que hace. A principios de febrero, Flor ya había sorprendido al pasarse a un estilo bicolor, mezclando rubio con mechones negros. Sin embargo, esta vez, la diferencia fue más drástica, ya que decidió cortar su pelo más corto que nunca.

Mirá el video que muestra la transformación de Flor: