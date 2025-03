Bárbara Lanata se refirió a los tajantes dichos de Wanda Nara sobre Elba Marcovecchio

En los últimos días, Wanda Nara no dudó en apuntar contra las abogadas de Mauro Icardi y lanzó una fuerte acusación contra Elba Marcovecchio en la red social X, en el polémico posteo la llegó a tildar de chorra y amenazó con revelar información que podría comprometerla. Tras esta situación, Bárbara Lanata fue consultada para conocer su opinión al respecto.

"Y en estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave. Pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer", expresó Wanda Nara en su contundente mensaje amenazador contra Elba Marcovecchio.

Bárbara Lanata habló sobre la amenaza mediática que Wanda Nara le hizo a Elba Marcovecchio

Por este motivo, este lunes en DDM (América TV), el especialista en espectáculos Guido Záffora mantuvo una comunicación con Bárbara Lanata, allí tuvo la oportunidad de decir lo que piensa acerca de la extraña amenaza que recibió la esposa de su fallecido padre, el periodista Jorge Lanata.

"Vi lo que dijo Wanda y no sé a qué se refiere. Ella tiene mi teléfono y no me llamó. No me quiero meter porque evidentemente es un tema de ellas y me metió en el medio", explicó tranquilamente Bárbara Lanata que no se mostró afectada.

Por su parte, Elba Marcovecchio expresó en un móvil para el programa de Mariana Fabbiani, que no ha tenido aún la oportunidad de hablar del escandaloso tema, de la amenaza mediática de Wanda Nara, con las hijas de su difunto marido.