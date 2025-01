Los emotivos posteos de Bárbara y Lola Lanata para despedir a Jorge, un padre fuera de serie

Este martes, un día después del fallecimiento de Jorge Lanata, sus hijas Bárbara y Lola compartieron emotivos posteos para despedir al icónico periodista, agradeciendo ambas el tiempo y los inolvidables momentos que compartieron con el conductor, así como también elogiándolo como un gran padre.

“La vida con mi papá fue siempre una montaña rusa, vertiginosa, por momentos algo agotadora; una película llena de personajes y anécdotas increíbles hasta el último momento”, comenzó a través de un posteo de Instagram Bárbara Lanata.

Luego la fotógrafa concluyó: “No nos daba descanso ni tiempo de aburrirnos, siempre estaba involucrándonos en alguna de sus locuras o estábamos ayudándolo con algún quilombo. Gracias pa por no ser normal y darme una vida divertida”.

El posteo de Bárbara Lanata para despedir a su padre. Foto: Instagram @barbaralanata.

A su vez, Lola, la hija menor de Jorge Lanata también publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje dedicado a su padre. “Hola pa, es muy difícil todo lo que está pasando. Pasó muy poco tiempo, pero ya te extrañamos mucho. Te quiero agradecer por todo lo que hiciste por nosotras a lo largo de nuestra vida. Fuiste, sos y siempre serás mi modelo a seguir. Te quería agradecer por todas las pelis que vimos juntos, los cafecitos que compartimos y por todas las sonrisas que me regalaste”, comenzó la joven.

En su sentida carta, Lola Lanata continuó: “Ayer pensaba en un día, hace tres años, en el cual me enseñaste lo importante que es mirar el cielo, respirar y agradecer. Y eso es lo que elijo hacer hoy. Hoy miro al cielo, respiro y te agradezco. Fueron unos meses muy difíciles, pero tuvimos la suerte de no dejarnos de decirnos las cosas importantes. Como cuando me confesaste que al estar conmigo sentías paz. O el día que mamá se quejaba de mí y vos le dijiste que `todo lo que Lola quiera hacer, está bien´”.

Finalmente, la hija menor de Jorge Lanata expresó: "Te prometo que la voy a cuidar mucho a Barbi, que aunque sea grande y fuerte yo sé que nos necesita. Y también prometo seguir cuidándote a vos, desde donde sea que estés. Por último te prometo que cada vez que vea ESA estrella voy a pensar en vos. Te amo mucho, papi. Para siempre, tu lunita”.

La carta que publicó Lola Lanata para despedir a su padre. Foto: Instagram @lolitalanata.

Jorge Lanata tuvo dos hijas, Bárbara y Lola, la primera fue fruto de su relación con Andrea Rodríguez, mientras que la segunda la tuvo junto a Sarah Stewart Brown. Las jóvenes acompañaron a su padre en los distintos momentos adversos de salud que le tocó transitar, y el conductor siempre expresó su amor incondicional hacia ellas.