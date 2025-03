A pocas horas de su debut en el prime time de El Trece, Darío Barassi confesó qué piensa de Wanda Nara

El carismático conductor, Darío Barassi se encuentra a horas de comenzar su programa Ahora Caigo en El Trece, por primera vez en el prime time de la señal. En una reciente entrevista se sinceró, entre otros temas, sobre lo que piensa del escándalo de Wanda Nara, quien fue su compañera en la conducción del reality Love is blind (Netflix).

En diálogo con el periodista Fernando Gatti, Darío Barassi recordó sus inicios en la provincia de San Juan, explicó que su familia política vive allí y añadió: “Me gusta viajar seguido porque quiero que mis hijas en parte crezcan ahí como yo. Siempre voy a volver, no me voy a olvidar de dónde salí”.

En cuanto al futuro inicio del ciclo que iniciará este lunes 31 de marzo en El Trece, el actor y conductor señaló: “Me parece una locura estar en el prime time. Siento que es una apuesta grande del canal, de la productora y también es una apuesta grande personal para mí. Es un desafío. La noche es más picante, es más competitiva. Hay un tanque en otros canales”.

A horas de comenzar su programa en El Trece, por primera vez en el prime time. Foto: Captura El Trece

En medio de un escenario con ficciones turcas o brasileñas, Barassi apuntó: “A mí me gusta mucho la tele de aire. Defiendo la tele de aire. Me parece que es un espacio que está sumamente vivo, y quiero hacer una parte activa de eso. Quiero que haya tele de aire por un rato largo. Así que bueno, me dedico un poco a eso”.

El presentador contó que la producción que prepara El Trece dio un importante giro en el formato, en relación a ello explicó: “Estamos probando que el programa arranque con un paso de comedia, como un sketch en la previa del programa como si fuese en un camarín. Vamos a tener invitados famosos para eso, que me divierte. La locación quedó divina. Quedó un set divino”.

Darío Barassi definió a Wanda como una “reina total”. Foto: Captura El Trece

Tras su labor como co - conductor junto a Wanda Nara, quien se encuentra en una importante batalla judicial con su ex marido, el presentador se refirió a la mediática: “Calculo que todo el mundo le habla de eso -el conflicto con Icardi-. Tengo buena onda con ella, es una copada. Laburando fue una capa. La conozco también como madre y es una reina total”. Además agregó: “Hablamos, pero no le pregunto por nada de lo que está pasando ahora. Hablamos del programa que vamos a hacer de vuelta. No de cómo está su vida, cómo están sus hijas. Desde un lugar más relajado, más de compañero, amigo, y no metiéndome en los temas más populares”, concluyó Barassi.