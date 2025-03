Edith Hermida cruzó a los hijos de Diego Maradona en la mesa de Mirtha Legrand

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó días atrás y en la mesa de Mirtha Legrand estuvo como invitado Fernando Burlando, quien se refirió al tema. Sin embargo, en un momento de la charla, Edith Hermida (otra de las famosas invitadas) apuntó contra los hijos del exfutbolista.

El letrado reveló que "yo estoy convencido, y eso es muy jurídico, de que sin lugar a dudas fue asesinado. Cuando alguien se enfrenta frente a lo peor que puede pasar, en este caso la muerte, y continúa con sus acciones como si nada, es un asesinato", confesó.

También apuntó contra los imputados: "Esta gente, las ocho personas que se encargaban de la salud psicofísica de Diego, están todos implicados por posible homicidio intencional, simple. Ellos pudieron hacer algo, está probado en las comunicaciones en las que afirmaban ‘el gordo se va, el gordo se muere’".

La crítica de Edith Hermida contra los hijos de Maradona:

En medio de esto, Edith Hermida hizo una especie de crítica contra los hijos de Diego: "Evidentemente, no fue de un día para el otro (la muerte). Yo me pregunto... Si estaba tan mal ¿Por qué las hijas no fueron a su casa y por qué no se lo llevaron?", comentó la panelista de Bendita.

Fue allí donde Burlando dio a entender que el entorno al que calificó como "nefasto" no dejaban que Diego tenga contacto con sus hijas y que "hubo infinidad de intentos". Lo cierto es que el juicio está recién comenzando y en el banquillo entre los acusados se encuentra nada más ni nada menos que Leopoldo Luque, el neurocirujano que operó a Maradona antes de su muerte.