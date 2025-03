Así se conocieron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: la historia completa del fogoso romance ¿con Tini como tercera en discordia?

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul es una de las relaciones más mediáticas del mundo del espectáculo y el deporte. La relación comenzó a finales de 2021 y rápidamente captó la atención del periodismo y el público en general, especialmente por las especulaciones sobre un supuesto triángulo amoroso con Camila Homs, expareja del futbolista y madre de sus dos hijos.



En las últimas semanas surgió el rumor del casamiento de Tini y De Paul. Es que la cantautora y el jugador de la Scaloneta se dieron una segunda oportunidad. En los últimos meses fueron vistos en Madrid. Esas fotos confirmaron que están juntos otra vez luego de haber pasado poco más de un año distanciados.



Así empezó el noviazgo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul



Se sabe que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul empezaron su relación. El primer encuentro se dio a fines del 2021, cuando ya llevaban algunos meses siguiéndose en las redes. Para entonces, De Paul estaba en uno de los picos de su fama, el futbolista venía de coronarse en la Copa América 2021 con la Selección.

Tini Stoessel empezó a salir con Rodrigo De Paul a fines del 2021. Fuente: Instagram @tinistoessel.

En abril de 2022 se filtraron las primeras imágenes de la pareja disfrutando de unas vacaciones en Ibiza. Fueron descubiertos en el exclusivo all inclusive Nassau Beach Club. A partir de ese momento, la autora de La Triple T y el volante del Atlético de Madrid no tuvieron otra alternativa que confirmar su relación, aunque ya habían comenzado a seguirse en redes sociales meses antes.

Los comienzos de la relación fueron duros para ambos, ya que al inicio se trató de una relación a distancia. Por entonces, De Paul ya había sido fichado por el Atlético de Madrid y estaba radicado en la capital española. Hacia allí viajaba Tini cada vez que su apretado calendario se lo permitía.

La cantante se alojaba en el lujoso piso que el futbolista tiene en Salamanca, uno de los barrios madrileños más exclusivos. Los encuentros se repetían cuando el jugador viajaba a la Argentina para sus vacaciones o para disputar un partido con el equipo de Lionel Scaloni.

La relación entre la artista y el futbolista parece haber resurgido con todo. Tini festejó su cumpleaños con De Paul, quien se encontraba en el país con motivo de sus compromisos con la Selección por la doble fecha de Eliminatorias. Semanas atrás, el periodista Carlos Monti deslizó en Mediodías Bien Arriba (TV Pública) que la pareja evalúa casarse durante el verano europeo.

¿Tini fue la tercera en discordia entre De Paul y Cami Homs?



El año pasado, durante una entrevista en el programa de streaming Rumis (La Casa), Tini Stoessel se refirió a los rumores que indican que ella fue la tercera en discordia en la relación entre Rodrigo De Paul y Cami Homs, la ex y madre de los dos hijos del futbolista.



"Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede. hora me van a tildar de... yo no me cargué ninguna familia y tengo pruebas", dijo Tini.



Desde el inicio del romance, surgieron versiones que indicaban que Stoessel había sido la responsable de la ruptura entre De Paul y Homs. Sin embargo, según el propio futbolista y su entorno, la relación con Homs ya estaba terminada cuando conoció a Tini. De Paul aseguró que llevaban aproximadamente diez meses separados antes de hacer oficial su relación con la cantante.



En el momento en que explotó la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Yanina Latorre lanzó un dato sobre el vínculo entre De Paul y Homs que coincide con la versión de Tini: "Estaban juntos desde que él tenía 16 años. Y según el entorno de él, Rodrigo se desenamoró. No hubo terceros en discordia".