Polémica en los Premios Oscar: no incluyeron a una reconocida actriz en el homenaje a los artistas fallecidos en el último año

La 97.ª edición de los Premios Oscar se llevó a cabo el pasado domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. El evento que premia la excelencia en logros cinematográficos tuvo varios momentos de alegría y otros que terminaron causando polémica.

Todos los años, la famosa premiación se toma unos minutos para recordar a aquellas figuras del cine que fallecieron en el último año. Fue Morgan Freeman quien presentó el In Memoriam.

Así fue el In Memoriam en los Premios Oscar 2025

Maggie Smith; Gena Rowlands; Anouk Aimée; David Lynch; y Gene Hackman, quien fue hallado sin vida hace recientemente, fueron algunos de los homenajeados.

Pero el escándalo estalló en las redes sociales cuando varios internautas notaron que Michelle Trachtenberg fue omitida en el homenaje. Recordemos que la actriz falleció el pasado miércoles 26 de febrero, causando una gran conmoción.

En el "In Memorian" de la premiación no incluyeron a Michelle Trachtenberg.

"¡¡¡Michelle Trachtenberg merecía sus flores!!! #Oscars esto es muy triste"; "No incluyeron a Michelle Trachtenberg, muy irrespetuosos"; "Es una vergüenza que en los #Oscars no incluyeran a Michelle Trachtenberg en el In Memoriam de todos los actores y actrices que fallecieron el año pasado y este año", son algunos de los comentarios que se pueden leer en X (anteriormente conocido como Twitter).

Asimismo, otros usuarios notaron que otros artistas faltaron en el homenaje: Tony Todd; Olivia Hussey; y Shannen Doherty.