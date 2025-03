Tremenda acusación de Furia hacia Gran Hermano sobre una participante: "Tiene coronita"

Las noticias que surgen de la casa más famosa del momento siguen teniendo eco en los medios, tal como ocurrió con el accidente que tuvo un exjugador de Gran Hermano y la reciente acusación que hizo Furia mientras conversaba con otro “hermanito”. En esta oportunidad, Juliana Scaglione se despachó contra la producción del reality, señalando que una de sus compañeras estaría recibiendo trato preferencial.

El programa, que tiene éxito en Argentina desde 2001, mantiene la atención no solo por lo que ocurre con los participantes actuales, sino también por los cambios de vida de los exconcursantes. Sin embargo, la denuncia de Furia provocó un gran revuelo, ya que la situación provocó reacciones inmediatas en las redes sociales.

Furia acusa a Gran Hermano de beneficiar a Chiara: “Tiene coronita”

Aunque en los últimos días la muerte de Verónica Zanzul dominó las primeras planas, las palabras de Furia se convirtieron en el centro de la discusión. En una de las conversaciones más tensas que se vivieron en la casa, Juliana arremetió contra la producción de Gran Hermano. "Es la acomodada, es un montón. Sabemos que no tenemos efecto a nada, estamos acá porque vinimos de extras. No importa", afirmó mirando a cámara.

De esta manera, no solo mostró su enojo, sino que también reavivó los rumores sobre la manipulación del desarrollo del programa. A lo largo de su participación, ella fue una de las voces más críticas con el formato del show, lo que la posicionó como una de las competidoras más polémicas. En ese sentido, el periodista Nacho Rodríguez había insinuado en el pasado que el ciclo podría tener un desenlace predeterminado: "Sábado 01/03-10;42, Furia gana #GranHermano #GH2025", escribió en X.

Nacho Rodríguez sugirió que Furia sería la ganadora de Gran Hermano. Foto: X @NachoRodriOK.

Lo cierto es que Scaglione demostró en varias oportunidades ser una jugadora que no se guarda nada. De hecho, antes se había quejado por cómo se presentaban los sucesos dentro de la casa. "Nunca le falté respeto a nadie. Y a mí siempre me picaron, pero no mostraron cuando me picaban".

La salida de Furia: una decisión impactante

El ingreso de Furia a Gran Hermano había generado expectativas altas entre sus seguidores. Su llegada fue vista como una oportunidad para revivir el interés por el reality, y el rating respondió de manera positiva. Sin embargo, Juliana no tardó en expresar su frustración. A tan solo dos semanas de su incorporación, pidió la “puerta giratoria” y decidió abandonar el juego.

La decisión sorprendió a muchos, sobre todo porque había sido una de las figuras más esperadas. En pleno vivo, le comunicó a Santiago del Moro que quería salir, y al día siguiente cumplió con su palabra. Al explicar su salida, mencionó que su estilo de juego “muy fulero o agresivo” no encajaba con los demás concursantes. Según ella, la casa no estaba a su “nivel”.

Fuera del ciclo, Furia no perdió la oportunidad de compartir su experiencia en las redes sociales. Agradeció a su fandom y reflexionó sobre su paso por el programa. "Gracias por el apoyo, sé que fue difícil que entrara. Es increíble el afecto que me tienen y ver cómo mi participación traspasó la pantalla. Como dice el Grande, dejé una huella", comentó en sus historias de Instagram.

En sus publicaciones, también compartió algunas enseñanzas que le dejó a los otros jugadores: "Les mostré un montón de cosas sobre cómo jugar. Hay gente que no sabe que no debe decir los nombres tan alto". Así, Scaglione cerró su participación en Gran Hermano, dejando espacio a nuevas suposiciones sobre el impacto que pudo haber tenido dentro del show.