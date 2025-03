Un exjugador de Gran Hermano fue operado de urgencia por un accidente sexual: qué le pasó

Gran Hermano es uno de los formatos más exitosos que ha tenido Telefe en estos últimos años. En esta nueva temporada, quienes decidieron formalizar luego de su etapa en la "casa más famosa del país" fueron Giuliano Vaschetto y Jennifer Lauria, quienes viven a fondo su romance tras el reality.

Esta pareja se empezó a formar en el comienzo del programa y luego la historia siguió en serio fuera de la casa. En las últimas horas, fue el propio exparticipante quien reveló que tuvo que ser llevado al hospital para que lo intervengan por un accidente sexual que tuvo cuando se encontraba con su pareja.

Giuliano grabó un video desde la cama del nosocomio para contar cómo se encontraba y llevar tranquilidad a los seguidores: "Bueno chicos, despejo dudas, me están preguntando todos, estoy perfecto, no me pasó nada grave, vine a operarme porque tuve un accidente sexual", comenzó diciendo.

La historia que compartió la novia de Giuliano. Foto: Instagram/ @jenifer_lauria93.

Luego, agregó: "Nada más, así que me operé, eso que todos están pensando, así que nada, todo bien, gracias por preocuparse y quédense tranquilos", contó en el video que subió a sus redes sociales. Su novia rompió el silencio en un programa de streaming y contó más detalles.

La explicación de Giuliano tras su operación:

La ex "hermanita" reveló que su pareja tuvo una lesión en el frenillo: "Veníamos ya mal, ya estaba lastimado... No podíamos más, le dolía mucho y por eso se tuvo que operar. Pero ya se le había cortado la otra vez, estaba a un hilito... Cada vez que estábamos lloraba del dolor", explicó la joven.