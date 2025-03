Guerra entre Ángel de Brito e Intrusos que tiene en vilo a América TV: "Ladronas"

Un nuevo escándalo entre las grandes figuras del canal sacude a América TV. Después de que Ángel de Brito fulminara a More Rial, el conductor disparó contra sus propios colegas por un polémico cruce de información. El periodista se las agarró con sus colegas de "Intrusos" y encendió la polémica, todo mientras "LAM" atraviesa un nuevo escándalo por los dichos de Nancy Pazos contra Ángel de Brito.

A pesar de contar con su tiempo al aire de América TV y un programa de streaming llamado Bondi Live, Ángel de Brito no le da descanso a las estrellas de la farándula y también comparte información y opiniones fulminantes en su cuenta de Twitter (ahora X). Esta semana, sin embargo, el conductor disparó contra el otro programa de chimentos que lidera en su mismo canal, ofendido por una primicia robada.

Ángel de Brito expuso al equipo de "Intrusos" por "robo"

Resulta que este martes, se confirmó que Nico Occhiato será el conductor de "La voz argentina" por la pantalla de Telefe. La noticia fue anunciada en las redes sociales de "Intrusos" como una primicia del ciclo, algo que no le sentó nada bien a Ángel de Brito. "No fue primicia de 'Intrusos'. No sean ladronas", escribió el conductor.

El enojo de Ángel de Brito con el equipo de "Intrusos". Foto: X @AngeldebritoOk

El comentario del periodista fue suficiente para que se encendieran rumores de una guerra interna entre Ángel de Brito y los dos conductores de "Intrusos", Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Sin embargo, en un siguiente tuit, el presentador de "LAM" aclaró que su enojo no era con los dos comunicadores, sino con las personas responsables de manejar la cuenta de su programa. En la siguiente emisión de "Intrusos", Lussich y Pallares blanquearon la situación y filtraron un detalle inesperado.

La inesperada revelación de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre su relación con Ángel de Brito

Buscando esclarecer su relación con su colega, la dupla de conductores revelaron accidentalmente que tienen un chat privado con Ángel de Brito. "Ángel nos mandó la captura al chat, que hablamos con él en el grupo que tenemos los tres", comentó Lussich. El uruguayo notó su error inmediatamente, y se alteró: "¿No se puede decir que tenemos un grupo?". Adrián intervino y le imploró: "¡Rodrigo! Te callás la boca".

"Estamos en un buen momento, déjenos tranquilos que son pocos esos. Que dure", rogó Pallares ante el pedido de sus panelistas de compartir más información sobre este misterioso chat. La cuenta oficial de "Intrusos" volvió a hacer de las suyas compartiendo el recorte del momento. El video generó todavía más preguntas, que Ángel de Brito se encargó de responder. "Hablamos de todos. Como toda la vida. Para sorpresa de muchos", respondió el conductor de "LAM".