Ángel de Brito fulminó a Pampita por una increíble traición y reveló que quiso cobrarle una jugosa cifra en dólares por un favor

El auge de los canales de streaming llegó para quedarse. Figuras de la TV argentina tienen su espacio en las plataformas y uno de ellos es Ángel de Brito. Más allá del cambio de formato, el conductor es siempre el mismo esté donde esté y un ejemplo de que su estilo nunca cambia es la reciente revelación que hizo sobre Pampita.



De Brito es la cara principal de Bondi Live, el canal de streaming de la productora de Mandarina que estrenó a comienzos del 2024. En una de sus últimas emisiones, al conductor de LAM le preguntaron por qué no había invitado a Pampita a su programa en esa plataforma, Ángel Responde. La respuesta del famoso periodista dejó con la boca abierta a más de uno.



Ángel de Brito realizó una dura confesión sobre Pampita. Fuente: Instagram @angeldebritok

La revelación de Ángel de Brito sobre Pampita

El comentario de Ángel de Brito sobre Pampita dejó mal parada a la modelo argentina. Según el conductor de Ángel Responde, Carolina Ardohain le pidió tres mil dólares para ir a su programa de streaming.



De acuerdo a De Brito, su idea era contar con la modelo al inicio del ciclo. "¿A quién llamás cuando arrancás algo nuevo? A los amigos. La llamamos a Pampita, no la llamé yo directamente, también voy a decir la verdad. Estábamos recién terminando el mural, poniendo las plantas, no teníamos parrilla, no teníamos todas las luces…", contó Ángel.

Ángel aclaró que no fue él quien hizo el llamado, sino una persona de su producción. Pampita le respondió que "tenía un cachet para ir a los streamings". Por el tono de De Brito se notaba resquemor por esa actitud de su (¿ex?) amiga y compañera. Cabe recordar que ambos fueron jurados del Bailando y, durante años, compartieron estudio en la productora de Marcelo Tinelli.



La actitud de Pampita cuando De Brito la convocó para el streaming sorprendió al periodista porque era la primera vez que la modelo le pedía dinero para aparecer en cámara: "También lo digo, a LAM vino siempre gratis, nunca me pidió ni pasar un chivo, nada".

Ángel de Brito fulminó a Pampita por pedirle dinero para ir a su streaming. Foto: archivo.



Más allá de este tipo de comentarios, la modelo se encuentra lejos de los escándalos. Después de su separación de Roberto García Moritán, los viajes de Pampita a Estados Unidos se volvieron frecuentes a partir de la oficialización de su noviazgo con el polista y empresario Martín Pepa.



Prueba del enojo de De Brito fue la pregunta con la que Juli Argenta, una de las panelistas de Ángel Responde, cerró el tema. La periodista le preguntó si hoy, un año y medio después y con Bondi consolidado entre las ofertas del streaming, pagaría esos tres mil dólares para tener a Pampita en Ángel Responde: "¡No, tampoco! Me compró un pasaje".