Cris Morena respondió a las acusaciones de gordofobia en sus novelas y contra su hija, Romina Yan: "No tengo que..."

Hablar de televisión para niños y adolescentes es hablar de Cris Morena. A lo largo de su carrera, la productora fue responsable de programas icónicos como Jugate Conmigo, Chiquititas, Rebelde Way, Verano del 98 y Casi Ángeles, entre otras. Su ingenio y su talento marcaron a varias generaciones de argentinos y argentinas.

Como todo éxito, el de Cris Morena vino acompañado de críticas. En los últimos años recibió algunas críticas de personas que la acusan de favorecer la presencia de actores con cuerpos hegemónicos en sus producciones. De hecho, algunos periodistas de espectáculos llegaron a decir que esa "gordofobia" fue sufrida en carne propia por Romina Yan, la mayor de las hijas de Cris, fallecida en septiembre del 2010.

La respuesta de Cris Morena a las acusaciones de gordofóbica

En una reciente entrevista con Oriana Sabatini para Infobae, Cris Morena fue consultada sobre su presunta gordofobia y no dudó en responder con firmeza. "No tengo que dar explicaciones sobre esto, pero sí aprendí mucho sobre lo que significa el dolor ajeno, la angustia de no sentirse cómodo con uno mismo".

Cris Morena se defendió de quienes la acusan por presunta 'gordofobia'. Fuente: captura Telefe.

"Dicen que solo quiero gente delgada en mis elencos, y justamente lo que busco es que mis actores tengan una alimentación saludable", explicó. La productora fue la "creadora" de grandes tales que hoy brillan como artistas, tales como Lali Espósito, La China Suárez, Peter Lanzani y muchos más actores de Cris Morena que aprendieron el oficio junto a ella.

Las acusaciones sobre las presuntas preferencias de Cris Morena por cuerpos delgados se recrudecieron en 2021. En aquel año, Cris participó en el programa Los Mammones. Durante la charla con Jey Mammon mencionó la posibilidad de hacer una nueva versión de Jugate Conmigo y comentó que Jey podría ser el posible conductor del ciclo si bajara de peso. Aunque aclaró posteriormente que se trataba de una broma, su comentario fue duramente criticado en redes sociales.

Cris Morena se emocionó al recordar a Romina Yan

Uno de los temas más difíciles para Cris Morena es la muerte de su hija. Romina Yan murió en 2010 y dejó un vacío en la vida de la productora y de la de su esposo, Gustavo Yankelevich. Las críticas por gordofobia también sugerían que Cris pudo haber criado a Romina con esas exigencias estéticas que se le atribuyen. Cabe señalar que la actriz participó en varias producciones de su madre.

Cris Morena contó detalles de su relación con Romina Yan. Fuente: Instagram @bycrismorena.

"Al principio sentí mucha culpa porque Romina tenía un tema con la alimentación. Es algo que me echan en cara todo el tiempo, como si yo hubiera sido responsable de su muerte", expresó.

El trabajo es vital en la vida de Cris Morena, pero su familia es lo más importante. Cuando Oriana Sabatini le preguntó de qué se sentía orgullosa, la productora respondió: “De mis hijos. Tengo unos nietos increíbles. Tengo una hija maravillosa que me acompaña con su presencia”.

Más allá de estas controversias, la carrera de Cris Morena se mantiene firme a pesar de los años. En otra reciente entrevista con Revista Pronto, la productora reflexionó sobre su trayectoria profesional y personal: "A lo largo de mi vida laboral no tuve fracasos. En cambio, en lo personal sí cometí errores por no haber entendido algunas cosas a tiempo o por no haber sido fiel a mí misma cuando más lo necesitaba. Estoy tratando de aprender de mis errores y ese es mi mayor desafío".