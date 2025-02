Las imágenes de "Margarita" en vivo que sorprendieron a todos por la impactante escenografía: "Solo puedo decir 'wow', sin palabras"

Tras semanas de anticipación, comenzaron los shows de "Margarita", la novela de Cris Morena que sigue la historia de "Floricienta", en el Movistar Arena. Con 14 funciones por delante, el debut de la propuesta dejó imágenes impactantes que no tardaron en volverse virales en las redes sociales, donde alucinaron a los espectadores con la escala y calidad de su escenografía.

En su cuenta de Instagram, Nati Jota mostró los primeros vistazos de la súper producción montada por el equipo de "Margarita", liderado por Mora Bianchi en el rol protagónico. Después de aparecer en el stream previo a la función, para el cual Telefe invitó a Mery del Cerro de regreso a su conducción, la locutora se sumó a la audiencia y grabó los primeros vistazos del increíble show.

Los primeros videos de Margarita en el Movistar Arena

"Alerta spoiler show de 'Margarita'. Solo puedo decir 'wow'", escribió Nati Jota en el primer video que compartió a sus historias de Instagram, donde se puede ver su reacción a la aparición de Margarita en el escenario. El siguiente clip mostró a Isabel Macedo, la villana de la historia, sobrevolando el escenario rodeada de llamas. "¡Es todo tan inmenso e increíble!", agregó Jota.

En el siguiente video, la locutora de Olga solo atinó a expresar su incredulidad con un "¡Qué!" en mayúsculas cuando un enorme dragón rojo surgió del escenario para dar batalla contra los protagonistas. La pieza de escenografía, compuesta por partes movibles individuales, ojos que brillan y una boca que lanza humo, no tardó en volverse viral en TikTok, Instagram y Twitter (ahora X).

Pero la noche también tuvo lugar para momentos emotivos, como la interpretación de "Vestido azul" realizada por Bianchi mientras sobrevolaba el campo del Movistar Arena sobre un caballo volador. "Sin palabras", comentó Nati Jota. La panelista agregó que hay muchas canciones de "Floricienta" en el show, interpretadas por las jóvenes estrellas de la novela emitida por Telefe.

"La verdad quedé sorprendida con lo avasallante de la propuesta, escenografía, pantallas más grandes que el mundo y cosas muy lindas que no pued explicar porque no soy del mundo del teatro, pero superó ampliamente mis expectativas (y eso que eran altas pues vi todos los shows de Cris Morena en mi infancia y siempre me parecieron deslumbrantes)", cerró la influencer.

¿Cuántos shows tendrá Margarita en el Movistar Arena?

Margarita debutó en el Movistar Arena. Foto: Instagram @margaritasitequiere

La nueva novela de Cris Morena fue recibida con cariño tras el estreno de su primera temporada en HBO Max, después del cual fue emitida semanalmente en el aire de Telefe ayudando a su rating de la tarde. El final de temporada fue seguido con el anuncio de su primer Movistar Arena, siguiendo la tradición de los Gran Rex para las series de la productora, y debido a la demanda pronto se agregaron más fechas.

Finalmente, "Margarita" tendrá un total de 14 shows en el Movistar Arena, comenzando este miércoles 5 de febrero. Las siguientes fechas son el 6, 7 (doble función), 8 (doble función), 9 (doble función), 11, 12, 13, 14, 15 y 16. El sitio oficial del recinto todavía ofrece entradas para las últimas cuatro funciones, pero se agotan rápidamente.