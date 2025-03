Yanina Latorre reveló la extensa lista de regalos de los famosos para su cumpleaños

La reciente celebración del cumpleaños número 56 de Yanina Latorre, donde brilló con un look impactante, no pasó desapercibida para sus seguidores ni para los panelistas de América TV. En su programa Sálvese quien pueda, la conductora habló sobre los regalos que recibió y, de paso, señaló a aquellas personas que no asistieron al evento.

Con su estilo frontal y filoso, habitual cuando se refiere a los escándalos de Wanda Nara y de otros famosos, Latorre convirtió el tema en un debate en vivo, exponiendo cada detalle de su lista de obsequios y su clara postura acerca de las reglas sociales que, según ella, deben cumplirse en una fiesta de cumpleaños.

Los regalos que Yanina Latorre recibió en su cumpleaños

En la emisión de su nuevo ciclo, Yanina no solo compartió su agradecimiento por algunos presentes sino también su descontento con quienes no cumplieron sus expectativas. Uno de los regalos que más llamó la atención fue el de Laura Ubfal, quien le entregó un velón negro. “Es divino, o sea, tengo para un cementerio”, expresó entre risas, aunque comentó que siempre le da uso a este tipo de objetos.

Otro artículo que ocupó un lugar especial en la lista fue el de Ximena Capristo, quien se inspiró en una de las actividades favoritas de la cumpleañera: el pádel. La conductora recibió una paleta con su respectiva funda y pelotas, y la vedette le aseguró que se trató de una sorpresa pensada especialmente para ella. “Me encantó, no fue un canje, lo compró con su plata”, aclaró Yanina para despejar dudas.

Entre los compañeros de trabajo que cumplieron con la tradición, Fede Popgold también obtuvo una mención destacada al regalarle un farol decorativo, que la anfitriona ya utilizó como parte de la decoración de su casa. “Mañana te mando foto para que veas dónde lo puse”, le comentó al aire.

¿Quiénes quedaron al descubierto en el cumpleaños de Yanina Latorre?

No todo fueron elogios durante el repaso de regalos, ya que se notó la molestia de Yanina cuando mencionó que algunos invitados asistieron con las manos vacías. Uno de ellos fue Ángel de Brito, quien, según ella, nunca había llegado sin nada a un cumpleaños suyo. “Yo no sé si lo hizo para que haya este ida y vuelta y nos peleemos un rato”, bromeó la mientras le pedía explicaciones en vivo.

En el caso de Marcelo Tinelli, Latorre dijo que, a pesar de que no recibió nada durante la fiesta, él se comprometió a enviar algo a través de su asistente al día siguiente. Sin embargo, advirtió con humor: “Si no llega, lo matamos”.

Entre los nombres ausentes que más la decepcionaron estuvo Darío Barassi, quien había confirmado su presencia pero finalmente no fue. También mencionó a Marcela Feudale y Romina Scalora, dos de sus compañeras en el panel de LAM, quienes tampoco la acompañaron en su día.

El gran momento de Yanina en América TV

Este cumpleaños coincidió con un momento profesional importante para Yanina Latorre. Su programa Sálvese quien pueda, emitido de lunes a viernes a las 19 por América TV, tuvo un debut prometedor con un promedio de 3 puntos de rating, consolidándose como uno de los ciclos más vistos del canal en su franja horaria. Yanina Latorre contó qué recibió en su cumpleaños. Foto: archivo.

Si bien las mediciones fluctuaron durante la semana, Yanina logró posicionarse en el tercer lugar, detrás de producciones como Amor a cualquier precio y Los 8 Escalones. De esta manera, la presentadora celebra no solo un nuevo año de vida, sino también el reconocimiento de los televidentes en este nuevo desafío.