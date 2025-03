Yanina Latorre destruyó a Wanda Nara tras su presentación en Paraguay

Wanda Nara se encuentra en el foco de las críticas luego de que viajó a Paraguay para los shows que tenía junto a L-Gante, con quien estaría en plena crisis. Lo cierto es que Yanina Latorre opinó y la liquidó a la empresaria en su programa de radio que se emite por "El Observador".

Es que el viaje que realizó se encuentra en el medio del escándalo que protagonizó con Mauro Icardi en el Chateau Libertador. Supuestamente, tras lo ocurrido, ella habría decidido suspender todas las presentaciones y quedarse con los hijos para acompañarlos en este duro momento.

De esto se agarró Yanina que no tuvo piedad, y la destrozó: "Que poco le duró quedarse con los pibes, mínimo 15 días. Hay que ver como sigue todo esto, pero la criticó todo el mundo", comenzó diciendo la conductora de América respecto a la situación de Wanda Nara.

Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara tras las presentaciones en Paraguay:

Además, agregó: "En el escenario dijo algo como 'me emociona mucho, estuve a punto de no venir y saben que estoy con algunos problemas personales, pero las mujeres somos fuertes y tenemos que seguir pisando fuerte'". Dejate de joder, hay mujeres que no tienen para comer y sufren violencia de género", expresó Yanina.

Este fue otro de los puntos que criticó fuertemente, ya que sostuvo que "no es lo que parece cuando la ves a ella vestida, operada y en el avión privado. Frivoliza demasiado la denuncia y por eso cuesta tanto creerle", subrayó Yanina contra la actitud que tomó Wanda Nara.