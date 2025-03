La ex de L-Gante tuvo un tremendo accidente y lo mostró en redes: "Dios estuvo ahí"

Mientras L-Gante se acerca a Wanda Nara nuevamente, su ex y madre de su hija atraviesa un difícil momento. La salud de Tamara Báez causó preocupación cuando la influencer anunció que tenía un encuentro pautado con su doctora de confianza, pero fue su reciente publicación en Instagram la que verdaderamente encendió las alarmas. En ella, Báez compartió fotos del durísimo accidente automovilístico que sufrió tiempo atrás, y lo acompañó con una reflexión.

Desde su separación de L-Gante, Tamara Báez comparte buenas noticias sobre su nueva vida con sus seguidores, pero también habla de los malos tiempos. Poco tiempo después de celebrar en Instagram la compra de su primera casa, la mediática confesó que tuvo un serio accidente vial en el pasado y mostró las imágenes de su auto destrozado.

La impactante imagen del accidente automovilístico que sufrió Tamara Báez, ex de L-Gante

"Cosas que nunca conté y qué mal la pasé. Dios estuvo ahí", escribió la mamá de Jamaica, la única hija de L-Gante. En la foto, se puede ver el frente abollado del vehículo que manejaba Tamara Báez al momento del incidente. El daño se extiende por todo el frente izquierdo del auto, y el impacto parece haber destrozado las luces. Después de llevar tranquilidad a sus seguidores sobre su salud, Báez compartió una sentida reflexión sobre lo sucedido.

El brutal accidente de Tamara Báez, la ex de L-Gante. Foto: Instagram @tamibaez222

"Cuiden siempre de los suyos. Disfruten cada momento, no hagan daño, abracen fuerte. Nunca se sabe cuándo puede ser la última vez. Si sabés que la otra persona tiene un problema, tratá de hacer todo lo posible para ayudarlo. Lo tengo todo pero nada es color de rosa a veces", confesó Tamara Báez, quien recientemente tuvo una llamativa actitud frente a la noticia de la nueva crisis para Wanda Nara y L-Gante.

Tamara Báez tuvo una picante reacción a la separación de Wanda Nara y L-Gante

Después de dos meses juntos, Wanda Nara y L-Gante anunciaron su separación en enero de este año. "Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", escribió en esa ocasión Wanda Nara.

La expareja de L-Gante y madre de su hija, Jamaica. Foto: Instagram @tamibaez222

Si bien los dos famosos volvieron a iniciar su romance, días después de confirmar su separación la ex de L-Gante tuvo una llamativa actitud en redes sociales. Al momento de la crisis entre la empresaria y el padre de su hija, Tamara Báez le dio 'me gusta' a una foto de la China Suárez. El gesto fue tomado por sus fanáticos como un palito hacia Wanda Nara, considerando el rol que tuvo la ex "Casi Ángeles" en su separación de Mauro Icardi.