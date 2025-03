Revelaron por qué Jesica Cirio elige tan malas parejas y le va muy mal en el amor

Jesica Cirio está en la mira de la Justicia nuevamente después del arresto de su marido. La conductora de televisión se casó con Elías Piccirillo en mayo del 2024 después de una breve pero intensa relación, y anunció su separación este mes. Lo más sorprendente del caso es que esta no es la primera vez que una pareja de Jesica Cirio termina con parejas con problemas con la Justicia. En las últimas horas, una fuente inesperada reveló el motivo que seguiría condenando a la famosa en el amor.

Exactamente diez años antes de su casamiento con Piccirillo, Jesica Cirio se casó con Martín Insaurralde. La pareja estuvo junta por casi diez años, pero su romance finalizó en 2023 cuando el exfuncionario fue acusado de lavado de dinero producto de la corrupción. En una entrevista para "Mujeres argentinas", Pitty La Numeróloga explicó desde la numerología la "maldición" que sigue tropezando a Jesica Cirio a la hora de relacionarse románticamente.

¿Por qué se equivoca en el amor Jesica Cirio?

De acuerdo con la experta, la obsesión de Jesica Cirio con la plata es un patrón que la lleva a repetir sus errores en el amor: "Nosotros tenemos patrones, venimos con una información hasta los 7 años que queda grabada en nuestro inconsciente y que repetimos. Ella ama el dinero y por eso va tropezón contra tropezón", explicó Pitty La Numeróloga. Afortunadamente para Cirio, esta mala suerte no complicaría su situación judicial.

La situación pinta mal para Jesica Cirio tras el allanamiento a la casa de su madre, pero "si vos no aprendés la lección, te va a volver a pasar de nuevo. Para mí, este año ella va a poder salir otra vez ilesa. Va a poder sortear y aclarar. Los números cuentan todo. A los 40 años empieza una nueva etapa. No sé si no es una víctima… A veces uno inconscientemente genera y atrae personas. Cada uno tiene su karma. Nadie se va de esta vida sin pagar la cuenta".

La fuerte decisión de Jesica Cirio tras la detención de Elías Piccirillo

Según confirmaron en "El diario de Mariana", la Justicia está oficialmente investigando a Jesica Cirio para determinar su conocimiento de los crímenes de su esposo. En medio del escándalo, la exconductora de "La peña del morfi" tomó la decisión de presentar su divorcio de Elías Piccirillo: "Está presentado el divorcio Cirio - Piccirillo, puntualmente, en el Juzgado de Familia N°1 de Tigre. Oficialmente Jésica Cirio presentó el divorcio de manera unilateral".

"Ella presenta el divorcio, muy probablemente, después de conocer que él estaba imputado por el tema del falso operativo policial. Ella se apura a presentar el divorcio, porque sabía que estaba bien complicado Piccirillo", agregó Martín Candalaft en el programa de América TV.