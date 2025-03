Revelaron la contundente maniobra de Jésica Cirio para tener 42 departamentos

Elías Piccirillo vive un momento complicado. El empresario se encuentra detenido tras haber sido acusado de haber plantado un arma y cocaína a Francisco Hauque.

En medio de esta delicada situación judicial, Jésica Cirio presentó el divorcio del empresario. Hace algunas semanas, la modelo había confirmado su ruptura con Piccirillo, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2024.

La modelo se separó de Elías Piccirillo.

Como si fuera poco, en las últimas horas se conoció que la bailarina es propietaria de 42 departamentos. Y se supo cómo hizo Cirio para adquirir esta gran cantidad de propiedades.

Evelyn Von Brocke fue quien brindó esta información, La periodista adjudicó la fortuna de Jésica a "haber trabajado desde chica". Sin embargo, se supo que todos estos departamentos que se encuentran a su nombre se debe a una hábil maniobra de su exmánager, Leandro Rud.

Evelyn Von Brocke reveló cómo hizo Jésica para ser dueña de tantos departamentos.

El famoso representante de artistas fue el encargado de armar la fortuna de la modelo. "Él armó una muy grande agencia donde él no les daba el dinero directamente de aquellas publicidades, por no meterme en temas que no quisiera", contó Evelyn.

"Le daba en pozo departamentos. Jésica, me lo contó Leandro, llegó a tener 42 departamentos", reveló la comunicadora.

"No fue una persona que no tenía dinero cuando se casó. Ella trabajó y lo ganó", concluyó Von Brocke, haciendo referencia a los polémicos matrimonios de Cirio con Martín Insaurralde y Elías Piccirillo.