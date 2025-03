Florencia de la V comenzó su programa apuntando duramente contra canal América: "Me dieron una patada en el cul*"

El pasado lunes 24 de marzo, Florencia de la V estrenó en El Nueve Los Profesionales de Siempre, un programa de actualidad y farándula. En el panel del ciclo, se encuentran presentes: Estefanía Berardi; Fernando Cerolini; Alejandro Castelo; Leo Arias; Enzo Aguilar; Fabián Medina Flores. Mientras que Fede Flowers y Carla Bunny se desempeñan como cronistas.

En la primera emisión del programa, la conductora arrancó con todo, tocando algunos temas polémicos, como lo fue su despido de Intrusos, transmitido por canal América. Recordemos que a principios de diciembre del año pasado, de la V fue despedida de la conducción del programa de espectáculos y, en ese entonces, se rumoreaba que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares iban a tomar su lugar, algo que se confirmó.

"Mi salida de la televisión fue bastante abrupta, me dieron una patada en el cul* y desaparecí de la noche a la mañana, porque en la televisión, generalmente, pasan ese tipo de cosas. Yo estaba armando mi navidad, lo más feliz y contenta, pero ¡se me vino la noche! Porque, la verdad ¡qué cosa tan ingrata que te echen para navidad!", dijo sin pelos en la lengua la actriz.

Luego, Florencia continuó muy filosa: "Es como que te abandonen en Navidad... un novio por ejemplo ¡hay que ser hijo de put* para que te dejen en navidad! Yo digo que, por lo menos, hay que esperar a que pasen los Reyes Magos".

Esto fue lo que dijo Florencia de la V en Los Profesionales de Siempre sobre su salida de canal América

"Pero bueno, por todo esto me tomé unas vacaciones obligatorias que me sirvieron de mucho, porque dije 'me voy a guardar que cosas buenas vendrán' y así fue. Le quiero agradecer a toda la gente de El Nueve por la buena onda que recibimos desde que pusimos un pie acá", expresó la conductora.