Gero Arias, el influencer famoso por hacer 366 dominadas, sufrió un grave accidente y perdió dos dedos

El conocido influencer fitness Gero Arias que saltó a la fama en redes sociales, por sus peligrosos retos virales de destreza física, compartió un angustiante video con sus seguidores. El joven contó que sufrió un grave accidente en un acantilado y debido a la caída perdió dos dedos de la mano teniendo que someterse a una amputación.

Muchos internautas que siguen a Gero Arias se sorprendieron con la terrible noticia, al ver en el video compartido por el creador de contenido fitness que su mano se encontraba vendada con manchas de sangre, mientras que relataba en primera persona el accidente ocurrido al caer de un acantilado.

“Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo...”, inició su relato el famoso influencer, mostrándose extrañamente tranquilo al hablar de lo que lamentablemente experimentó.

El influencer argentino Gero Arias explicó lo que le sucedió en el grave accidente en el que perdió dos dedos de la mano

“Cuando caí, una de las piedras que cayó conmigo cayó encima de mi mano y me amputó literalmente dos de los dedos“, explicó el joven mientras era trasladado en un auto. ”Ahora estoy yendo con mi familia al hospital, para ver si me lo pueden reconstruir“, continuó Gero Arias revelando los detalles del accidente a sus fieles seguidores.

“Hago este video más que nada porque ustedes son los que me acompañan todos los días y quería que se enteren de mi situación. Estoy bien. No sé si voy a recuperar los dedos. Apenas salga del hospital les cuento. Cuídense. Los quiero”, concluyó el polémico influencer Argentino.

El joven se ha dado a conocer en las redes sociales como Gero Arias, famoso por subir contenido fitness en Instagram y TikTok, en el que se lo ve haciendo distintos ejercicios físicos. Además muestra riesgosas dominadas en lugares polémicos, como en un globo aerostático o sobre un río lleno de horrorosos cocodrilos. Su reto más conocido es hacer una dominada por día durante todo un año, sumando al día siguiente una repetición llegando a hacer en la última jornada 366 dominadas seguidas, lo que le dejó graves heridas en sus manos.