Campi reveló íntimos detalles de su relación con Antonio Gasalla en el programa de Mirtha Legrand

Este sábado por la noche en la mesa de Mirtha Legrand, el actor Martín, Campi, Campilongo, quien actualmente interpreta a Mamá Cora en el espectáculo teatral Esperando la Carroza, se emocionó al contar detalles de su relación con el gran Antonio Gasalla, tristemente fallecido hace pocos días.

“Antonio ya no estaba bien. Yo me juntaba con él hasta que ya no me reconocía”, confesó Campi. Recordó que en una ocasión lo llamó para saludarlo por el Día del Amigo… en marzo, y que también confundía detalles como el tamaño de su perro. "Me decía ‘ese perrito chiquito que tenés’, y mi perro pesa 90 kilos”, comenzó a relatar el artista sobre los primeros signos de la dura enfermedad de Antonio Gasalla.

Campi contó cómo fue su experiencia en el vínculo con Antonio Gasalla

También, Campi contó que durante el Mundial de Qatar 2022 se reunía con Antonio Gasalla por cábala, pero que luego el gran artista comenzó a aislarse: “Ya después no me atendía. Me decía ‘venite mañana que hay partido’, pero no me abría la puerta”.

Campi también contó que Gasalla, en una de sus últimas charlas, le dijo: “Estoy acá, a mis 95 años”. “Tenía 80, pero me respondió: ‘tengo 95, no me vas a discutir a mí’”, relató, evidenciando el deterioro cognitivo del artista.

Ante estos relatos, Mirtha Legrand intervino y preguntó si se trataba de demencia senil, a lo que Campi respondió afirmativamente, visiblemente conmovido: “Me hubiera encantado compartir esto de Mamá Cora con él”.