El padre de Jesica Cirio rompió el silencio y contó la terrible razón por la que se terminó la relación con su hija

El arresto del exesposo de Jesica Cirio dejó a la conductora de televisión envuelta en un nueva controversia política. Elías Piccirillo fue detenido luego del allanamiento en su lujosa casa de Nordelta, después de ser señalado como el responsable detrás de una gran estafa. Mientras Jesica Cirio da explicaciones, su padre volvió a aparecer en los medios y compartió nuevos detalles sobre su relación rota.

Horacio Cirio no tiene contacto con su hija mayor hace años. La exconductora de "La Peña de Morfi" aseguró en varias declaraciones que no reconoce al hombre como su padre, llegando a amenazar con cambiarse el apellido para cortar todo vínculo con él. Con el nuevo escándalo por los crímenes del ex de Jesica Cirio, su padre volvió a expresar su preocupación en un programa de televisión con la esperanza de que lo escuche.

El padre de Jesica Cirio recordó cuándo se quebró su relación

En una entrevista con "Mujeres Argentinas", Don Cirio aseguró que su relación con Jesica Cirio se quebró cuando se separó de su madre: "La niñez de ella fue perfecta. Éramos una familia perfecta. Esto se disparó cuando yo me separé, mas o menos en 2008". El vendedor ambulante también aseguró que la famosa siente vergüenza por el apellido Cirio, que tiene cierta reputación en la localidad de Lanús donde se crio.

Sin embargo, el abogado Mauricio D'Alessandro le pidió al invitado que contara toda la historia. "La pelea fue por dinero, no fue por el apellido ni nada", replicó el experto. Según admitió Cirio padre, el divorcio trajo una gran disputa por la casa de la familia, que era de los abuelos del hombre. La animosidad creció con cada reclamo, y en la pelea Jesica Cirio decidió tomar el lado de su madre. "Lo que quería era tener el contacto nuevamente con ella", cerró el padre.

La reacción del padre de Jesica Cirio a su casamiento con Elías Piccirillo

En su reciente entrevista, Horacio Cirio confesó que sintió una gran sorpresa ante la noticia del nuevo casamiento de su hija, tras la separación de Martín Insaurralde. "A mí me sorprendió y a todo mi entorno. La gente me pregunta cómo puede ser que tan rápido haya rehecho su vida", comentó sobre el casamiento de su hija con Elías Piccirillo en mayo del 2024, al que tampoco fue invitado.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo se casaron en mayo del 2024. Foto: Instagram @jesicacirio

Con la captura de Piccirillo, figuras como Sofía Clerici apuntan contra Jesica Cirio y su posible involucramiento en los crímenes de su exesposo. Cuando una de las panelistas del ciclo le preguntó si temía que su hija vaya presa, Don Cirio confesó: "Sí, tengo miedo. Creo que no, porque no está tan involucrada como pareciera. Al menos es lo que veo".

Por otro lado, el hombre también está preocupado por su nueva familia. "Mas que nada por mi hijo de 13 años. A él le preguntan por la hermana en la escuela y los chicos son mis crueles. Me preocupa (lo que pasa) mas por él que por mí", cerró.