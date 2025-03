Tras el escándalo, por qué Jésica Cirio decidió iniciar acciones legales

Jésica Cirio continúa en boca de todos debido al escándalo de su marido, Elías Piccirillo, quien está acusado de estafa y de armar una causa para meter preso a un acreedor. Si bien ella ya salió a aclarar que está separada, fue muy grande el revuelo que se generó alrededor de toda la situación.

Jésica Cirio y Elías Piccirillo

En las últimas horas, optó por hablar públicamente. “Estoy pasando por no los mejores días, pero bueno, sigo adelante porque más que nada quiero que todo esto se aclare, y esta persona que decidió pararse enfrente de una cámara y decir todas las cosas que dijo, falsas, lamentablemente, tuve que tomar esta decisión de iniciar acciones legales porque no puedo permitir que salga a decir todas estas barbaridades, siendo que no son así", señaló en A la tarde.

"Desde ya les agradezco, ahí está la carta documento que mandó mi abogado. Perdón, pero no estoy saliendo al aire en ningún lado, no estoy dando notas, fue la decisión que tomé, hace ya bastante tiempo y me quiero mantener en la misma línea y me siento más cómoda así”.

Juan Etchegoyen contó en América Noticias que habló con el abogado de Jésica Cirio y confirmó la demanda de la conductora. "Se le mandó una carta documento a Francisco Hauque por las manifestaciones vertidas acerca de Jesica, para las ratifique o rectifique, bajo apercibimiento de iniciarle las acciones criminales o civiles que puedan corresponder”.

Jésica Cirio

Por su parte, Rolando Graña opinó: “Lo que pasa que comparado con lo que se están acusando, lo que haya dicho u opinado, parece una cuestión menor frente a lo otro. Porque el marido de ella está acusado de haber plantado cocaína y un arma, si avanza la causa, termina preso. Es casi decorativo lo que dijo frente al delito mayor. Yo no sé si a ella le conviene la discusión a ella, porque Hauque contó qué participó de cenas con ella, es la palabra de él contra la de ella, no sé si va a poder seguir diciendo ‘no sé lo que hacen mis maridos’”.