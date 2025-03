Jésica Cirio y un contundente mensaje tras la separación con Elías Piccirillo

Jésica Cirio volvió a estar en el centro del escándalo por una supuesta estafa en la que participó nada más ni nada menos que Elías Piccirillo quien hasta hace algunas semanas era su marido. La propia modelo confesó que ya no se encuentra en pareja luego de estos episodios.

"Hablé ayer con Jésica Cirio más o menos una hora. Ya no es más su marido, falta que se divorcie, pero ya se terminó la relación. Ahora sí estoy separada", expresó Karina Iavícoli en Intrusos. Lo cierto es que ella volvió a quedar en la mira y fue criticada por colegas.

Uno de ellos fue Joni Viale, el periodista de Todo Noticias fue letal con su opinión a través de sus redes sociales y le dio un picante consejo a Jésica cuando todo esto recién estaba saliendo a la luz: "Buscate uno honesto", había sentenciado el conductor sobre las relaciones que ha tenido Cirio.

En medio de todo esto y tras la confirmación de su separación, Jésica compartió un mensaje en sus redes que podría estar claramente dirigido a su exmarido: "El respeto no se pide, se da. La lealtad no se exige, se demuestra. Hay cosas que, si tienes que mendigarlas, simplemente no valen la pena".

La historia de Instagram que compartió Jésica Cirio. Foto: Instagram/ @jesicacirio.

"Porque cuando algo es real, no necesitas perseguirlo, justificarlo ni convencer a nadie de su importancia. Lo que es para ti llega con intención, con claridad y con ganas de quedarse. Lo demás, por mucho que duela, es mejor dejarlo ir", cerraba el texto que compartió la modelo en Instagram.