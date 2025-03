Mirtha Legrand, furiosa por el despido de su chofer y enfrentada con Nacho Viale: "Está totalmente..."

El inesperado despido del chofer de Mirtha Legrand, después de casi 40 años de fiel servicio, generó escándalo y conflicto en la familia televisiva. En las últimas horas, se reveló que la desvinculación de Marcelo habría sido responsabilidad de una persona muy cercana a la Chiqui, mientras que la conductora ignoraba todo. Esto provocó el enojo de Mirtha Legrand con su colega más confiado: Nacho Viale, su nieto y productor.

Según informó Adrián Pallares en "Intrusos", el chofer había reclamado el pago de horas extra, señalando que el empleado no sólo se hacía cargo de trasladar a Mirtha Legrand, sino también a los hijos de Juana Viale, y en algunas ocasiones también a Marcela Tinayre. "No pidió una fortuna, solo lo que le correspondía", remarcó. Sin embargo, Nacho Viale despidió al chofer de Mirtha Legrand de igual manera, iniciando una pica con su abuela.

La furia de Mirtha Legrand por el despido de su chofer de toda la vida

En "Tarde de brujas", el programa que conduce Anamá Ferreira, la periodista Nieves Otero brindó más detalles del escándalo. Según reveló, Mirtha Legrand quedó furiosa por el despido de su chofer y puso la responsabilidad del escándalo sobre su nieto: "Mirtha está totalmente en desacuerdo con el despido de su chofer y que lo despidieron sin su consentimiento", afirmó al aire de Net TV.

La comunicadora se puso en contacto con fuentes cercanas a la diva de los almuerzos, y agregó que la decisión de despedir a Marcelo "no estaba aprobada por Mirtha". Lejos de quedarse de brazos cruzados, las primeras declaraciones de Mirtha Legrand sobre la polémica parecen indicar que hará todo lo posible para rectificar el asunto. "Todo se va a solucionar pronto. La verdad, extraño la conducción de mi auto", le dijo a Carlos Monti.

La palabra del chofer de Mirtha Legrand, Marcelo, tras ser despedido

Mientras tanto, Marcelo también se comunicó con la prensa y no dudó en compartir su frustración. En audios publicados por el periodista Juan Etchegoyen, el chofer le dice: "Llamá a la señora y preguntale qué pasó. Yo tampoco lo sé. Tenés que averiguar con ellos que son los que decidieron, no yo. No quiero ser mala onda ni nada por el estilo, averigualo con ellos. De mí, no vas a tener ninguna información".

Cuando Etchegoyen le aseguró que eso haría, el chofer de Mirtha Legrand dijo: "Si te dicen a vos el porqué, decime así también me entero. Esa es la respuesta que te puedo dar", dejando en claro que sus empleadores no le dieron un motivo para su despido cuando lo retiraron del servicio de la famosa. "Si vos llamás y podés averiguar, llamame y deicme '¿sabés que te echaron por tal cosa?' Decímelo vos a mí, así me entero yo también", cerró el conductor.