Mirtha Legrand rompió el silencio tras el escandaloso despido de su chofer y dejó en claro su postura en este conflicto

Un día después de que trascendiera el despido de Marcelo Campos, histórico chofer de Mirtha Legrand, la diva rompió el silencio y dejó en claro su postura en esta polémica.

Este martes, Adrián Pallares había revelado en Intrusos (América TV) que el despido no fue por decisión de la conductora, sino que según el periodista fue Nacho Viale quien tomó la tajante determinación luego de que el empleado haya pedido un aumento y el pago de sus horas extra de trabajo.

Si bien en el mencionado programa contaron que Mirtha Legrand se encuentra angustiada por el despido de su chofer, desde Mediodía bien arriba (TV Pública) compartieron un audio del trabajador en el que expresó: "Yo tampoco sé por qué me echaron, pero bueno, no hay una causa. A mí no me la dijeron, yo pregunté y no me dijeron nada. Calculo que se resolverá, esa es la idea".

La palabra del chofer de Mirtha Legrand que fue desvinculado y la angustia de la diva

A su vez, Carlos Monti se comunicó con Mirtha Legrand y en el ciclo de la señal estatal leyó un mensaje en el que la diva remarcó: "Todo se va a solucionar pronto. La verdad, extraño la conducción de mi auto". De esta manera, la máxima figura de El Trece dejó en claro que ella no fue la artífice del despido de su empleado.

Por último, este miércoles en Intrusos contaron que Nacho Viale ya habría encontrado reemplazo para que Mirtha Legrand cuente con nuevo chofer, aunque evidentemente la estrella confiaba en su habitual colaborador.