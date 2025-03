El chofer de Mirtha Legrand rompió el silencio tras el polémico despido y fue contundente

El día martes comenzó a circular la información de que Marcelo, histórico chofer de Mirtha Legrand, fue despedido y esto hizo estallar una gran polémica. El hombre ofició como chofer de la diva de El Trece por más de 30 años y en las últimas horas decidió romper el silencio.

El periodista Luis Bremer fue quien dio la noticia en sus redes sociales y sorprendió a todos: "Desvincularon a Marcelo, histórico chofer y asistente de la señora Mirtha Legrand, con más de 30 años de servicio a su lado", expresó el panelista de "A la tarde" en su cuenta de X (Ex Twitter).

En Intrusos charlaron sobre la situación y revelaron que el problema vendría por un reclamo en el aumento del salario, según lo expuesto por Rodrigo Lussich en el programa de América. Por su lado, Pallares contó que "Marcelo trabajaba de domingo a domingo llevando a Mirtha a los lugares, pero también tenía que ver con el traslado de los hijos de Juana Viale, de llevarlos al colegio e ir a buscarlos, con alguna mensajería y si Marcela Tinayre se iba de viaje, la llevaba él a Ezeiza".

Si bien todo se mantenía en total hermetismo, Marcelo, decidió hablar y le envió un mensaje a Carlos Monti para hablar de esta situación triste para él porque se quedó sin trabajo: "Yo no te podría decir (por qué lo echaron) porque no sé", comenzó diciendo el ahora exchofer de la conductora.

La palabra de Marcelo, el chofer de Mirtha Legrand que fue despedido:

Además, agregó: "Lo mismo que te pasa a vos me pasa a mí, yo tampoco sé por qué, no hay una causa. Al menos a mí no me la dijeron, yo la pregunté y no me dijeron nada, calculo que se resolverá", expresó y además subrayó que "no quiero decir nada que me perjudique".