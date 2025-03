Yanina Latorre defenestró a Nancy Pazos, tras la fuerte guerra con Mariana Brey

El duro enfrentamiento que la semana pasada protagonizaron Nancy Pazos y Mariana Brey dividió aguas en el mundo del espectáculo y el periodismo. La que nunca queda indiferente a este tipo de rencillas es Yanina Latorre. La esposa de Diego Latorre se metió de lleno en la disputa y defenestró a Nancy.



Yanina Latorre está gozando de un arranque soñado de su nuevo programa. Sálvese Quien Pueda llegó a la pantalla de América para subir la audiencia del canal y, en su segunda emisión, Latorre se tomó un tiempo para opinar sobre la pelea Nancy Pazos - Mariana Brey.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Nancy Pazos?



Yanina Latorre defendió a Mariana Brey y lapidó a Nancy Pazos, a quien acusó de cobrar dinero de la política para sostenerse en los medios de comunicación. "Pautera vieja. Le pagó a todo el mundo, compra espacios de radio y nadie sabe cómo los paga", contó Yanina en Sálvese Quien Pueda.

Yanina Latorre destrozó a Nancy Pazos y defendió a Mariana Brey. Fuente: captura El Observador.

La disputa de Pazos con Brey surgió después de la marcha de los jubilados del miércoles 12 de marzo. Nancy acusó a Brey de no comprender la gravedad de la situación de lo que había pasado. Y la acusó de querer hacer política, en alusión al presunto interés de Brey de volcarse a ese ámbito. En el nuevo programa de Yanina Latorre el tema no quedó sin tocar.



El encono de Nancy con Mariana viene de larga data. Según contó Latorre, Pazos se fue de A la Barbarossa, el programa de Telefe en el que ambas coinciden como panelistas. "Como no la llamó nadie, volvió con el caballo cansado", contó la periodista.

Nancy Pazos quedó en el ojo de la tormenta por su enfrentamiento con Mariana Brey. Foto: archivo.



Latorre recordó en su programa de América un episodio que habría tenido lugar en los camarines de un estudio de televisión. "Ella es la misma que dijo que un día lo iba a hacer a Santilli presidente", reveló Yanina.

La grave acusación contra Nancy Pazos en el programa de Yanina Latorre

El debate sobre la discusión entre Nancy Pazos y Mariana Brey derivó en una infidencia que relató una de las panelistas de Sálvese Quien Pueda, el nuevo programa de Yanina Latorre en América.



Fue Ximena Capristo quien tomó la palabra para referirse a Nancy Pazos. Según relató la ex Gran Hermano, Pazos intentó bajarla de LAM cuando Ángel de Brito la convocó para ser panelista del histórico ciclo de espectáculos.

Ximena Capristo contó que Nancy Pazos la quiso bajar de LAM. Fuente: Instagram @ximecapristo.

De acuerdo a Capristo, Nancy Pazos se quejó con el propio De Brito. "No está a mi altura", le habría manifestado Nancy al conductor de LAM al enterarse de la incorporación de Capristo.



Las palabas de la panelista de SQP fueron respaldadas por la conductora. Yanina Latorre se basó en el relato de su compañera y ratificó que Nancy Pazos "categoriza a los periodistas". Según Yanina, para Pazos, los periodistas de espectáculos no pueden opinar sobre política.