Roberto Piazza destrozó a Lali Espósito, María Becerra y a otros artistas

El polémico diseñador de alta costura Roberto Piazza no dudó en expresar duramente su opinión sobre Lali Espósito y María Becerra, entre otros artistas de la escena musical de nuestro país. Consultado por el cronista del programa Puro Show (El Trece), el modisto fue absolutamente categórico al referirse a las intérpretes.

Semanas atrás, Roberto Piazza generó sorpresa al mostrarse junto a Javier Milei y su novia Amalia Yuyito González, quien también es amiga del diseñador, en una cena a la que asistió en la Quinta de Olivos.

"¿Cómo ves a los artistas jóvenes?", indagó el notero de Puro Show, a lo que Roberto Piazza sumamente despectivo respondió: "Son todos espantosos, música espantosa, la palabra reggaetón me da alergia, algunos están asesorados y otros se creen que se la saben".

Roberto Piazza hizo duras declaraciones en contra de Lali y María Becerra

También Piazza agregó: "En Argentina está radicado el reggaetón, el mal gusto, la mediocridad, el populismo, el kirchnerismo y toda la mier** esa". En referencia a su relación de amistad con el presidente Javier Milei, expuso: "Soy amigo de Javier, conozco sus pensamientos y hemos hablado muchas veces de eso".

Sobre Lali Espósito y María Becerra, de manera tajante sentenció: "No me importa demasiado Lali y María Becerra, hay muchas más, tan malas como esas que ahora opinan y ahora hablan, pero cuando estaba la condenada no hablaba ninguna, nadie decía nada porque estaban todas con el sobrecito, ahora son todas anti Milei, quieren en 12 meses que el país sea maravilloso".