La reacción de Nicolás Cabré ante el escándalo que salpica a la China Suárez, la madre de su hija Rufina

A pesar de que el abogado de la China Suárez le pidió alejarse de Wanda Nara, la actriz quedó involucrada en el reciente escándalo con Mauro Icardi de igual manera. La exposición mediática que viene con el "Wandagate" salpica a la modelo y los hijos que comparte con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, quien tuvo su propia polémica en su viaje por Tokio. Después de la escena en el Chateau Libertador, el actor argentino reaccionó de manera contundente.

Nicolás Cabré comparte una hija con la China Suárez, producto de su relación de dos años. A diferencia de Magnolia y Amancio, los dos chicos que la actriz tuvo con Vicuña, Rufina se encuentra distanciada de su madre mientras viaja por Japón con su papá. La baja exposición de la menor de edad sería una decisión impulsada por Nicolás Cabré, harto de la China Suárez y la exposición a la que somete a su hija en la guerra mediática con Wanda Nara.

La reacción de Nicolás Cabré al nuevo escándalo de Mauro Icardi que salpica a la China Suárez

Ante el escándalo mediático y legal que se montó tras lo sucedido el pasado viernes, cuando Mauro Icardi irrumpió en el departamento de Wanda Nara para llevarse a sus hijas, Nicolás Cabré decidió guardar absoluto silencio. En lugar de responder a los numerosos mensajes que recibe sobre la polémica, el actor argentino continúa publicando tiernas postales de su viaje familiar con Rufina y Rocío Pardo, su novia.

Las vacaciones familiares de Nicolás Cabré lejos de la China Suárez. Foto: Instagram @nicolascabre80

El silencio del actor no evita que los comentarios en sus publicaciones de Instagram se llenen de menciones sobre el "Wandagate", a pesar de que Nicolás Cabré tiene una nueva novia con la que simpatizó la China Suárez. "No la dejes con alguien que maltrata hasta a los animales. Tu ex necesita asistencia psicológica", "¿Vos la dejás con un tipo como Icardi? Pobrecita" y "Menos mal que te la llevaste lejos” fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

El plan familiar de la China Suárez que incluye a la hija de Nicolás Cabré

Después de la escena en el Chateau Libertador, un amigo íntimo de Wanda Nara salió adelante y reveló el mayor miedo que tiene la empresaria con respecto a la China Suárez. En declaraciones para Net Tv, Damián “El chaqueño”, Nara se enfureció porque escuchó que Mauro Icardi planeaba una sesión de fotos con sus hijas y la China Suárez, con la idea de mostrarse como una verdadera familia ensamblada.

La tierna foto de Mauro Icardi con la China Suárez y su hijo. Foto: Instagram @sangrejaponesa

La China Suárez ya hizo lo propio el día de su cumpleaños, al que fueron tanto Mauro Icardi como sus dos hijos con Benjamín Vicuña. En las fotos que la actriz compartió a Instagram, los cuatro aparecen abrazados y sonrientes. "Los de siempre para siempre. Solo faltó mi Rufita para la noche perfecta", comentó, expresando su deseo de sumar a la hija de Nicolás Cabré a la familia ensamblada que no quiere ver Wanda Nara.