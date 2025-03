El periodista de TN y El Trece que confesó estar pasando por un mal momento laboral

El conocido especialista en criminología y ciencias forenses que participó en TN y en el programa Mañanísima (El Trece) que conducía Carmen Barbieri y fue levantado intempestivamente por una decisión de la señal, generó preocupación entre sus seguidores y colegas al compartir un posteo en el reveló cómo se encuentra su situación laboral.

Se trata de Ignacio González Prieto, periodista que recientemente integró paneles de programas de importantes canales como TN y El Trece, en el preocupante mensaje que compartió en su cuenta de Instagram el especialista reveló que está atravesando un mal momento en lo referido a su trabajo.

"Este año perdí dos trabajos importantes, como muchos argentinos, pero sigo adelante", comenzó la publicación del periodista que sorprendió a sus compañeras y compañeros que compartieron espacio con él en la televisión.

El periodista compartió su delicada situación laboral en un preocupante posteo. Foto: Instagram @nachogonzalezprieto

"En en vida, me tocó varias veces perder trabajos. Donde en el mejor momento, quedas afuera. Y las explicaciones no sirven. Siempre hay algo que no se dice o se busca una excusa", continuó Ignacio González Prieto, en un mensaje que expone una situación que generó la empatía de los internautas.

"Este año perdí dos trabajos importantes", reveló el periodista. Foto: Captura pantalla El Trece

"Estudiando, pensando, proyectando y buscando nuevas oportunidades. No hay que bajar los brazos, aunque cueste. Me apoyo en gente que me quiere, que me apoya y que me desea lo mejor. Sigo adelante. Ya vendrán tiempos mejores. Voy a empezar hacer conferencias, cursos, charlas, reuniones, clases de derecho, seguridad, criminología, criminalística o conducción de eventos para distintas organizaciones", explicó el periodista de TN y El Trece en su posteo cargado de sinceridad.

Por último, Ignacio González Prieto se puso a disposición de empresas que quieran contratarlo, por eso concluyó: "Si necesitan para sus empresas dejo un mail de contacto igonzalezprieto@undav.edu.ar".