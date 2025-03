Revelaron cuáles fueron las últimas palabras de Antonio Gasalla antes de morir y quedaron todos helados

La muerte de Antonio Gasalla impactó muy fuerte en el ambiente artístico de nuestro país, ya que fue sin lugar a dudas un actor que marcó una era. Antonio fue diagnosticado con demencia senil y su hermano Carlos reveló que ya casi no conocía a nadie cuando lo iban a visitar.

En medio de todo esto, el artista falleció en el sanatorio Otamendi luego de descompensarse en el lugar donde se encontraba en rehabilitación, según lo expresado por Marcelo Polino. El exjurado del "Bailando por un sueño" fue quien estuvo en todo momento con Antonio y contó cómo fue ese último encuentro con el capocómico.

En la charla que mantuvo con "Puro Show", Marcelo recordó cómo fue la última vez que lo visitó justamente en el Otamendi: "El domingo pasado fue el último día que pasé con él, era su cumpleaños justo", comenzó diciendo con un inmenso dolor por la partida de su amigo.

La revelación de Marcelo Polino que causó emoción:

Además, agregó: "Hacía mucho tiempo que no hablaba. Le dije ‘Antonio, feliz cumpleaños, ¿cómo estás?’, sabiendo que no hablaba… y me contestó: ‘Estoy muy bien, ¿y vos?", este detalle no pasó desapercibido por Polino quien reveló que al escuchar la respuesta de Antonio quedaron todos helados.

"Quedaron todos helados. Fue la última vez que habló y nunca más volvió a hacerlo. Entonces me fui contento ese día", contó Marcelo. Con el fallecimiento de Antonio Gasalla este momento que contó Polino quedó hoy como una especie de despedida del actor con el periodista de espectáculo, quien se mantuvo firme a su lado hasta el último momento de su vida.