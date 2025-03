El fuerte cruce entre Nancy Pazos y Robertito Funes Ugarte en medio del último adiós a Antonio Gasalla

Antonio Gasalla fue despedido como un artista de su calibre se merecía. El primer velatorio tuvo lugar en el histórico Teatro Maipo, donde se acercaron famosos, la familia y muchos fans del capocómico que sin dudas marcó una era. Los restos de Antonio ya descansan en el cementerio privado de Pilar junto a la mamá.

En la mañana del 19 de marzo, se llevó a cabo una despedida privada donde se encontraba Carlos (hermano), el resto de la familia y, por supuesto, amigos y colegas del humorista. Los medios de comunicación se hicieron presentes en el lugar y un fuerte cruce entre Robertito Funes Ugarte y Nancy Pazos llamó mucho la atención.

Todo ocurrió cuando el periodista se encontraba recordando los personajes que encarnó Gasalla a lo largo de su carrera y subrayó que "Mamá Cora representa lo que pasa con los jubilados hoy, esto no es de ahora y no se mejora. Gasalla lo marcaba con todos sus personajes".

Después Robertito marcó el personaje de la "empleada pública" y allí marcó que "a cualquier institución pública que vayas hoy te tratan igual o peor porque hay que decir las cosas como son". Fue este comentario lo que hizo enojar a Nancy Pazos y salió con los tapones de punta.

El tenso momento entre Nancy Pazos y Robertito Funes:

"Hay un montón de empleados públicos que trabajan muy bien, Roberto, no los estigmaticemos tampoco porque hay un montón de gente que trabaja bien". El periodista no se quedó atrás y le respondió duramente: "Por qué siempre metes la política en el medio, estamos en otra cosa, Nancy. Estoy hablando de lo que hacía Gasalla no a lo que está pasando".