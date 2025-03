El profundo dolor de Campi, íntimo amigo de Antonio Gasalla, tras el fallecimiento del actor

Antonio Gasalla finalmente falleció a los 84 y hace pocos días lo habían dado de alta tras ser internado en el Sanatorio Otamendi en Buenos Aires. Esta internación se debió a que el actor padecía un cuadro de neumonía severa. La noticia generó mucho impacto y los colegas comenzaron a expresarse.

Uno de ellos fue Martín "Campi" Campilongo quien contó cómo fue enterarse de esta triste noticia y además recordó los momentos que vivió con Gasalla. El humorista se encuentra interpretando nada más ni nada menos que a "Mamá Cora" en la obra de teatro "Esperando la Carroza".

"Es un baldazo de agua fría. A pesar de que Antonio no estaba bien, uno nunca está esperando esta noticia", comenzó diciendo Campi en comunicación con Georgina Barbarossa. Además, agregó que "la última vez que estuve con él fue en la época del Mundial, estaba mal, pero todavía tenía momentos buenos. Después ya estaba muy perdido".

Profundo dolor por la partida de Antonio Gasalla.

Respecto a la relación que mantuvo con Antonio, Campi contó: "Hablamos por teléfono, pero nos juntábamos una vez por mes. Nos cagábamos de risa. Lo conocí haciendo Los Roldán, ahí empezamos a hacer amigos, en los camarines. Él me dejaba muchos mensajes y es una pena enorme que perdí el teléfono y perdí todos esos mensajes".

El recuerdo de Campi tras la muerte de Antonio Gasalla:

También reveló que cuando todavía se juntaba con Antonio, el proyecto de la obra de teatro de la recordada película no estaba en los planes y no le pudo decir en ese momento. Sí, comentó que "La devolución de Carlos (hermano de Gasalla) fue fundamental, es parte de Antonio. Él vino varias veces, que me de el 'ok' él, fue una bendición