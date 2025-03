Dieron a conocer detalles de las últimas horas de Antonio Gasalla antes de morir: "Estaba muy mal"

La noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla impactó fuertemente en el mundo del espectáculo argentino. El actor de larga trayectoria dejó un enorme vacío y los famosos no dudaron en dedicarle palabras de agradecimiento y despedida para uno de los artistas más talentosos que dio nuestro país.

Susana Giménez tuvo hermosas palabras y expresó: "Realmente fue muy triste, despertarme y que me digan que Antonio había muerto. Justo, yo le dije a Fede Levrino (productor), aunque no me conozca, quiero ir a verlo, esto fue hacer tres o cuatro días, es como que tuve el presentimiento", comenzó diciendo.

A medida que va transcurriendo el tiempo, se van conociendo más detalles y Marcelo Polino reveló cómo fueron las últimas horas de Antonio: "Fue complicado, estábamos anoche en red porque ayer ya estaba muy mal", comenzó contando uno de los amigos más cercanos que tuvo Gasalla en su vida.

"A mitad de la noche era esperar el momento", contó el exjurado del "Bailando por un sueño". Luego, agregó: "10:30 de la mañana falleció... Él tuvo una internación previa, le dieron el alta y volvió al lugar donde estaba en rehabilitación y tuvo una descompensación, ya cuando vino al sanatorio tenía falla multiorgánica".

Cómo fueron las últimas horas de Antonio Gasalla antes de morir:

El velatorio se llevará a cabo a partir de las 19:00 horas en el Teatro Maipo, donde seguidores, familiares y amigos le podrán dar el último adiós a una persona que aportó mucho al espectáculo y a la cultura de Argentina. Antonio será recordado por sus entrañables personajes como "Mamá Cora" (Esperando la Carroza) y "La Abuela" (Susana Giménez).