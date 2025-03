El crudo momento de Benito Fernández tras salir de una depresión muy fuerte: "Me cuesta..."

Benito Fernández atraviesa uno de los peores momentos de su vida. El reconocido diseñador y empresario reveló que padece dificultades tanto profesionales como personales, y sus recientes declaraciones generaron preocupación en el ambiente artístico.

Problemas financieros, denuncias por parte de viejos empleados y una crisis de salud mental que lo llevó a replantearse el rumbo de su vida. Benito Fernández, a corazón abierto, expuso su situación y dio cuenta de la dura lucha que está dando para salir adelante.

El duro relato de Benito Fernández sobre la depresión

Un tiempo atrás, el diseñador y empresario Benito Fernández fue diagnosticado con depresión. Lo peor de la enfermedad, en su caso, fue la distancia que tomó de uno de sus hijos, según expresó en una reciente entrevista en A la tarde (América).

En los últimos meses, además, la empresa de Benito Fernández enfrentó serios problemas financieros, lo que resultó en el cierre de su tienda más grande y denuncias por despidos irregulares. Esa situación llevó al empresario a tomar la decisión de internarse en una clínica debido a su compleja situación psíquica.

La situación del modisto no es nueva. El año pasado, Benito Fernández fue internado de urgencia, una intervención considerada grave cuyo relato causó estupor en la mesa de Mirtha Legrand.

La relación de Benito Fernández con sus hijos, lo que más afecta al diseñador

A pesar de los problemas laborales, para Benito Fernández lo más duro es la distancia que estos problemas terminaron marcando con su hijo Lucas.

"Yo estuve con una depresión absoluta, en el pozo más negro que se puede imaginar. El tema mío era que mi padre se suicidó cuando yo tenía 30 años, mi madre murió hace ocho, mi hermano hace cinco, entonces me quedaban mis hijos, y a veces uno, por no pasarles las cosas, no quiere pasarles problemas. A mis dos hijos los perjudiqué mucho. Fue una bomba que explotó, exploté yo y la empresa".

En 2024, una serie de audios escandalosos de Benito Fernández pusieron al descubierto el mal momento financiero que atraviesa el empresario. Benito Fernández se apoya en su nieto, Fermín, para salir de este mal momento. Fuente: Instagram @benitofernandez.

Seis meses atrás, Lucas Fernández se radicó en Brasil, donde vive con un amigo que tiene un hostel. Esta decisión lo separó aún más de su padre. "Me cuesta más restablecer la relación con él. La verdad es que lo amo, mis hijos son los amores de mi vida, pero es más difícil. Con Marina no porque se quedó acá", contó.

Benito Fernández fue claro, sin rodeos, sobre su situación. El diseñador de moda reveló en qué medida los problemas de salud mental complicaron la relación con sus hijos. "El no hablar con mis hijos y encerrarme los fines de semana a oscuras... cuando venían, ellos me levantaban la persiana. Yo tendría que haber hablado con ellos porque los terminé perjudicando más", reconoció con tristeza.

A pesar de la distancia con Lucas, Benito no pierde la esperanza de reconstruir su relación con él. Mientras tanto, se encuentra en un proceso de reencuentro con su hija Marina y su nieto.