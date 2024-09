El romance secreto de Benito Fernández con un conocido actor de Hollywood: "Es top ten"

Benito Fernández es un conocido diseñador de modas y estará participando en el certamen de canto que llevará adelante en la conducción Florencia Peña. Pero en las últimas horas fue noticia luego de hacer una tremenda revelación sobre su vida privada y amorosa.

El modista estuvo en el Diario de Mariana hablando sobre lo que será su participación en el reality que se transmitirá por la pantalla de América TV pero además realizó una increíble revelación sobre su pasado amorosa. Santiago Sposato le preguntó si en algún momento de su vida había salido con Ricky Martin, pero él lo negó rotundamente.

Sin embargo hizo una aclaración que dio que hablar y que dejó sorprendido al periodista: "Ricky Martin no. Conocido de Ricky. Más famoso. Actor de Hollywood... en top ten", expresó. Pero eso no fue todo y contó como fue el momento en donde estuvieron juntos y también en que lugar.

Benito Fernández dio detalles sobre su amor oculto. Foto: Instagram/ @benitofernandez

"Fue en el Palacio Duhau. Vino de incógnito, nos encontramos ahí y hubo algo. Me habían regalado las chicas de la oficina un día de spa y tomás el té. Él estaba en la entrada del Duhau. Nos miramos, hubo conexión. Nadie dice nada porque las chicas nos conocían a los dos", expresó.

Además contó que cuando se dirigió al spa, el actor también bajó y sostuvo que conectaron al instante: "No siguió. Ninguno se enganchó pero estuvo interesante", explicó. También reveló que si bien era un secreto para el ámbito público, si se los reveló a sus hijos.

" Se lo conté a mis hijos uno año después. Se desmayaron porque yo lo tenían de otra época y ellos de una época que yo no vi, más actual", confesó. El cronista no se quiso quedar solo con esa información y le preguntó en qué idioma hablaba, Benito sin problemas le contestó que en inglés aunque no quiso dar mayores detalles y se reservó el nombre.