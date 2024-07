Video conmovedor: así está Benito Fernández a un mes de sufrir una gravísima internación

Hace unas semanas Benito Fernández se internó en una clínica de salud mental por recomendación médica, por lo que ahora contó cómo se encuentra: “Bueno, un momento difícil…Bueno, me cuesta un poco. La verdad que yo venía mal, primero en la parte de prêt à porter, una línea que tenía que se llama Benito que ahora la cerré, y ahora solamente va a ser alta costura”.

Es que Benito Fernández pasó por el programa de Juana Viale y allí se animó a contar los detalles de la situación dramática que vivió: "Venía remándola en dulce de leche por situación país y algunos manejos administrativos... Y se me juntaron muchas cosas, el tener que cerrar la línea y además algunos locales, fue muy duro".

Fue así como explicó qué le generó toda esta situación: "Además por cuestiones personales me agarró como un ataque de estrés, pánico, angustia, depresión... Así que los médicos me aconsejaron internarme en la clínica Abril, que les agradezco en el corazón a toda la gente de ahí, al grupo VIP que teníamos de compañeros...".

"Fue muy difícil porque para mi cerrar los locales, fue tener que despedir a chicas que estaban conmigo hace años”, contó sobre lo que más le afecto. Es por eso que su estado de salud se agravó: "La verdad es que eso me produjo además un problema de corazón, me desmayé, tuve un episodio como que exploté y por eso me interné. Viste que además en la tele se dicen cosas que no están buenas...".

"Cuando me pasó todo lo que pasó yo justo cerraba el local de Palermo y me interné sin celular y sin nada. Y los dejé a mis hijos con un quilombo tremendo, por lo que les pido perdón. Lucas, mi hijo, que salieron unos videos de él despidiendo a una chica no de la mejor manera, él hizo lo que pudo, sin experiencia. Ahora yo retomé las riendas y estamos haciendo las cosas como corresponden, pero fue el peor momento de mi vida", explicó sobre la polémica que se generó en su momento por un video filtrado.

Ahora, tratando de dar vuelta la página luego de su situación crítica, Benito Fernández valoró la labor de los médicos: "En la clínica me reseteé y pude superar todo, y hoy estoy con una energía tremenda. Se me va a pasar el bajón, esta es la primera nota que doy, después voy a estar bien".

Es por eso que cerró valorando cómo se encuentra actualmente: "Hoy me planto desde otro lugar y tengo un montón de proyectos... Lo que pasa es que uno quiere tanto esta industria, que tanta mano de obra necesita y ver que mi país no puede superar esto ni generar mano de obra a través de esta industria tan linda, también te genera angustia".