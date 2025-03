El gesto de Valentina Cervantes que dejó en claro a quién apoya en la pelea por Mauro Icardi: ¿a Wanda Nara o a la China Suárez?

El Wandagate ya es una novela que trasciende a las figuras de Wanda Nara y Mauro Icardi. Diversas figuras del espectáculo se sumaron a la polémica con indirectas que dan cuenta de qué lado están. Claro que posicionarse del lado de Icardi es apoyar directamente a la China Suárez.

La que se metió en la novela del verano fue Valentina Cervantes, la novia de Enzo Fernández. Tras reconciliarse y con palabra más que autorizada, Valu dejó en claro de qué lado está.

La China Suárez o Wanda Nara, ¿de qué lado está Valentina Cervantes?

Valentina Cervantes, la novia de Enzo Fernández, le dio un like a una foto de Mauro Icardi y la China Suárez. La influencer, así, dejó en claro que en el Wandagate está del lado de la exactriz de Casi Ángeles.

La China e Icardi se encuentran en Milán, llegaron a esa ciudad italiana desde Estambul porque el futbolista debía presentarse a una audiencia de divorcio que finalmente se suspendió. Aprovechando la estadía en Italia, la pareja recorrió las callecitas milanesas y se mostró muy enamorada.

Valentina Cervantes, la novia de Enzo Fernández, le dio like a una foto de la China e Icardi. Fuente: Instagram @sangrejaponesa.

El miércoles, Icardi presentó pruebas ante la justicia italiana del presunto adulterio de Wanda Nara. El futbolista señaló que la modelo y empresaria tuvo affaires con tres hombres. Además de Keita Baldé, Icardi aseguro que Nara le fue infiel con L-Gante y un tercer nombre que no trascendió. Cabe señalar que en Italia y Turquía el adulterio sigue conllevando una denuncia penal, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, que no es considerado un delito.

Según indicó el periodista Gustavo Méndez en sus redes sociales, ese tercer hombre es Federico Fazio, defensor argentino que disputó el Mundial Rusia 2028. “Hay un tercer amante del mundo del fútbol y Mauro presentó pruebas de que ese tercer adulterio habría sucedido previo a octubre de 2021”, aseguró Méndez.

Valentina Cervantes tomó posición ante el Wandagate. Foto: archivo.

La foto de la China Suárez que likeó Valentina Cervantes es una imagen en la que se ve a la actriz y al delantero de Galatasaray con la Catedral de Milán como fondo, un ícono de la arquitectura gótica.

Más allá del like, no existen registros de que Valentina Cervantes y la China Suárez hayan estado juntas alguna vez. La influencer y la ex Casi Ángeles no coincidieron ni siquiera en un evento.

La explosiva teoría del like de Valentina Cervantes a la China Suárez

El ‘me gusta’ que Valentina Cervantes le dio a la China Suárez no pasó desapercibido para nadie. Mucho menos para Yanina Latorre, la periodista de espectáculos que más tiempo le dedica a la novela de Wanda Nara y Mauro Icardi. Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara tras el like de Valu Cervantes. Fuente: X @yanilatorre.

La panelista de LAM fue una de las que resaltó el gesto de la novia de Enzo Fernández. Remató la foto con un mensaje demoledor hacia Wanda: “Las botineras odian a Wanda”.