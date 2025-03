El nuevo trabajo de Fabiola Yañez en España tras su fuerte denuncia contra Alberto Fernández

Mientras avanza el proceso judicial vinculado con la fuerte denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez formuló contra Alberto Fernández, la exprimera dama sigue instalada en Madrid, donde comenzó a trabajar como notera de un portal online de la capital española.

Recordemos que Yañez se mudó a Europa junto a su hijo Francisco y su madre, y ahora, tiempo después del revuelo que generó su contundente acusación contra Fernández, la actriz y periodista se encuentra desempeñando una labor en la sección de "lifestyle, lujo y moda" del medio Okdiario.

En su momento, Fabiola Yañez había elegido tal portal como único medio español con el que dialogó tras su denuncia contra Alberto Fernández.

Fabiola Yañez fue contratada por un portal online español. Foto: Instagram @fabiolaoficialok.

Desde su perfil de Instagram, la comunicadora compartió un video con un fragmento de una nota que hizo para Okdiario, y en el epígrafe escribió: "Soy la protagonista de mi historia, usando mi voz y corazón para defender lo que creo. A través del periodismo y el arte, encuentro mi conexión con el mundo. He aprendido de cada caída, convirtiendo desafíos en oportunidades. Ser Primera Dama fue un capítulo, pero mi vida está llena de sueños por cumplir. Si te has levantado después de caer, si has transformado dolor en fuerza, si luchas por tus sueños y por un mundo más justo, esta historia también es tuya. Juntas somos imparables".

El video que compartió Fabiola Yañez para celebrar su nuevo trabajo

El posteo de Fabiola Yañez cosechó poco más de 100 likes y una diversidad de comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales. "Admiro tu fuerza y valentía", "Menos mal que te pones a trabajar, así el pueblo argentino deja de estar gastando en tus caprichos", "Te queremos Fabiola", "¿Vas a devolver todo lo que no es tuyo?", "Felicitaciones Fabiola, ese es el camino, con la frente en alto hacia un presente y futuro mejor!", “No se borra con el codo lo escrito con la mano … mi madre murió sola en una clínica en pandemia, mientras vos y tu entorno se enfiestaban sin ningún tipo de humanidad. Te deseo que el karma esté presente permanentemente en tu vida, vos sabrás"; fueron algunos de los mensajes de los internautas dirigidos a la ex de Alberto Fernández.