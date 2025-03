Ari Paluch pidió disculpas por sus comentarios sobre drogar a una locutora para que le de un beso: "No quise ser ofensivo con ninguna mujer"

Ari Paluch se encuentra en medio de una polémica. El periodista se encontraba con Beto Casella y Martina Paluch, su hija, en Arizona, el programa de radio de Rock & Pop, y le consultó al conductor de Bendita si era fácil conseguir burundanga. "Porque a mí, esta chica, ¿cómo se llama tu locutora?", le preguntó Ari a Casella. "Noelia", contestó Beto.

"Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Nos avivamos y una mañana, le ponemos en el vaso con agua", fue el repudiable comentario que hizo el periodista. Y aunque su hija trató de parar a su padre por pedido de Casella, Paluch, continuó. "Pero, ¿no hay un nivel de burundanga chiquitito? ¿Que te da un besito?", consultó el locutor.

Paluch conduce "Arizona" por Rock & Pop. Créditos: Instagram Fmrockandpop959.

Las redes sociales estallaron con los dichos del conductor y miles de personas cancelaron al periodista, al mismo tiempo que recordaron que, años atrás, recibió varias denuncias por acoso.

Horas después de lo ocurrido, Ali Paluch publicó un video en su cuenta de Instagram en el que pidió disculpas por sus inaceptables declaraciones. Asimismo, desactivó los comentarios en el posteo.

El periodista lanzó una frase repudiable. Créditos: captura de pantalla X.

"Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana. Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira, de humor... Como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos", comenzó diciendo el locutor.

Y aclaró: "Esto no es una excusa, es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija delante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer y con ninguna persona".

Este fue el video que compartió Ari Paluch en Instagram para pedir disculpas por sus comentarios en Arizona

"Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido. Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija", confesó el periodista.

"O sea que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido", expresó el comunicador.

"Este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian y cosas que uno a veces dice naturalmente no deben ser dichas. Y si en el caso como este son dichas, deben ser inmediatamente remendadas. Así que vaya este pedido de disculpas. Y muchas gracias", concluyó Ari Paluch.