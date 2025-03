Escándalo en la familia Cormillot y todos apuntan a Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot: chats, videos y pruebas contundentes

La familia del doctor Alberto Cormillot atraviesa una crisis interna luego de una serie de mensajes de WhatsApp y un video que dejaron al descubierto la tensa relación entre Estefanía Pasquini, la esposa del reconocido médico y madre de su hijo menor, y los dos hijos mayores de Cormillot.

Cormillot y Pasquini están casados y tienen un hijo de tres años, Emilio. La pareja generó controversia, en su momento, debido a la diferencia de edad, ya que él tiene 86 años y ella, 39. Hasta ahora no estaba del todo claro cómo era la relación de Pasquini con la familia de su esposo, aunque las rispideces eran algo sobre lo que todo el periodismo de espectáculos solía hablar. Esa situación salió a la luz de la peor manera.

Los duros mensajes de la hija de Alberto Cormillot contra Estefanía Pasquini

Estefanía Pasquini quedó en el medio de una controversia familiar después de que se filtraran polémicos mensajes de WhatsApp que Reneé Cormillot, la hija del médico, envió por error a un grupo de crochet que integra. "Decidimos dejar de insistir con mi hermano después de que nos gritó, nos increpó y amenazó. Si mi papá no puede dominarla, decidimos ignorarla", se lee en uno de los mensajes.

La hija de Alberto Cormillot dejó muy mal parada a Estefanía Pasquini, esposa del doctor. Fuente: captura LAM.

La hija del médico describió una situación de maltrato y desprecio por parte de la esposa de su padre hacia ella y su hermano, el también médico Adrián Cormillot.

"Nos increpa por los pasillos de nuestra clínica, que es nuestro segundo hogar", escribió Reneé Cormillot en esos mensajes de chat que luego tuvo que borrar.

Según su testimonio, durante el cumpleaños de tres años de su sobrina, para el cual se había establecido un código de vestimenta negro, Pasquini asistió vestida de color fucsia, lo que generó incomodidad y malestar entre los asistentes. Además, Reneé destacó la actitud de la esposa de su padre durante la celebración, asegurando que no fue afectuosa con Cormillot y lo dejó solo durante gran parte del evento.

La hija de Alberto Cormillot destapó la crisis con Estefanía Pasquini. Fuente: captura LAM.

Los chats de la hija de Cormillot contra Estefanía Pasquini fueron difundidos por LAM, el programa que conduce Ángel de Brito. El ciclo de América también puso al aire un video que data de septiembre del 2024. Se trata del registro de una de las cámaras de seguridad de la clínica de Cormillot. En medio de un pasillo, Pasquini parece increpar tanto a Reneé como a Adrián.

La hija de Cormillot acusó a Estefanía Pasquini de aislar a su hermano menor

En otro de los chats de Reneé Cormillot se lee una grave acusación de la hija del reconocido nutricionista hacia Estefania Pasquini, esposa del médico. Reneé la acusa de aislar a Emilio, el hijo que la pareja tuvo en septiembre del 2021.

"No lo vemos nunca porque a la casa de mi papá ya no vamos porque la pasamos remal y nos cag... poder ver al nene. Cuando lo invitamos a él y al nene a juntarnos en lo de mi hermano dijo que el nene no va a ningún lado sin la madre (mentira) y que nos podíamos juntar en un restaurante. Todo dicho, ya no somos parte de su familia", expresó. Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en Cuestión de Peso, programa que comparten. Foto: Captura de pantalla El Trece.

Este no es el primer desencuentro público entre Reneé Cormillot y Estefanía Pasquini. En septiembre del año pasado, la hija del nutricionista ya había expresado su malestar por haberse enterado de la hospitalización de su padre a través de los medios de comunicación, en lugar de recibir la información directamente de la familia.

En aquella ocasión, también dejó en claro que mantenía diferencias irreconciliables con la esposa de su padre. "Siempre fuimos una familia reservada y tranquila. La verdad es que esto no es lo que nos gusta. Ella es millennial, es más mediática", había declarado en ese momento.