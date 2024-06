El tenso momento que protagonizaron el doctor Cormillot y Estefanía Pasquini en Cuestión de peso

Cuestión de Peso regresó este año con nuevo temporada por la pantalla de El Trece. Para esta nueva edición, tanto el doctor Alberto Cormillot como Estefanía Pasquini forman parte del panel de profesionales. En este sentido, el matrimonio protagonizó una sorpresiva discusión en vivo mientras evaluaban el caso de un participante.

Todo ocurrió cuando "El gaucho" Ernesto le pidió a la nutricionista que le diera una "dieta especial". "En la práctica lo hacen, a veces se les da, a veces no, pero en general no es algo que se haga. Se viene trabajando en la cabeza y en un momento dado hay una gota que colma el vaso. Posiblemente, hay algo que no hizo bien antes para llegar a un momento de desesperación", señaló el doctor Cormillot.

Alberto Cormillot junto a su esposa Estefanía Pasquini.

"Cuando no aparecen, te hace ruido. Puede que vayan superbien o no. Es posible pedir una dieta o algo alternativo dentro del plan de alimentación, como ayuda, pero no es un salvataje de un día para otro", agregó Estefanía.

"¿Pero es posible pedir una dieta especial cuando se trata de una excepción que no es parte de la regularidad?", quiso saber el conductor Mario Massaccesi. "Está bueno que esté blanqueado, decir ‘estoy teniendo un fin de semana largo que me está costando bastante’. Entonces vamos hablándolo y viendo", contestó Pasquini.

"No, está bien, no voy a discutir con la patrona", agregó con humor. "Te iba a decir que cuando lleguemos hablamos", le retrucó su esposa.